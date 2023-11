Criança de 2 anos morre em incêndio na Grande SP

Uma criança de dois anos morreu carbonizada durante um incêndio que atingiu uma casa de madeira em uma comunidade localizada na Rua Manuel Antônio Portella, em Osasco, na Grande São Paulo, na madrugada de sábado, 11. Por volta das 3h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Imagem de viatura do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No fim de semana, uma criança morreu durante incêndio em Osasco, na Grande São Paulo. Foto: Reprodução/Twitter/Corpo de Bombeiros da PMESP

“A vítima de dois anos foi encontrada carbonizada. O óbito foi constatado no local”, disse a corporação. Ela estava dentro da casa de madeira, que foi atingida pelo fogo.

Ao menos seis viaturas prestaram atendimento no local, que foi, posteriormente, isolado pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP) confirma disse que foi realizada perícia no local. O caso foi registrado como incêndio pelo 91º DP. As causas ainda estão sendo investigadas.

Na noite de sábado, outro incêndio também foi controlado pelo Corpo de Bombeiros em uma comunidade localizada na Rua dos Bandeiras, no bairro Pestana, em Osasco. De acordo com a corporação, dez viaturas foram encaminhadas ao local. Não houve vítimas.

