Defasagem no efetivo policial afeta combate ao crime, diz secretário de Segurança de SP

O policiamento no Estado de São Paulo enfrenta a maior defasagem de agentes em sua história recente. O diagnóstico é feito pelo novo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

“Ninguém está aqui para tapar o sol com a peneira. Herdamos a pior defasagem de efetivo policial da história do Estado de São Paulo. Estamos trabalhando com (uma defasagem de) efetivo de cerca de 15% na Polícia Militar, 25% da Polícia técnico-científica e quase 33% da Polícia Civil”, afirmou Derrite em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 27, no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) na região central.

O secretário reconhece que a falta de policiais cria desafios para as operações. “A PM possui mecanismos e estratégias para identificar manchas criminais para fazer o deslocamento do policiamento que, em tese, não iria para aquela região, para coibir esses delitos. Mas, com a defasagem, a gente ainda não consegue evitar que todos os delitos cessem de uma hora para outra”, avalia.

Entre as alternativas de policiamento, a secretaria vem utilizando os efetivos no regime da Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (Dejem) – em sua folga, o policial militar cumpre oito horas de serviço - principalmente na região central.

Diante do cenário, a pasta vem tentando aumentar o efetivo. Além da publicação e nomeação de 878 novos soldados, publicadas no Diário Oficial no sábado, 21, existe um concurso em andamento da Polícia Civil com 2.939 vagas, sendo 250 delegados de polícia, 1600 escrivães e 189 médicos-legistas. “Provavelmente, teremos concomitância de concursos para que a gente consiga recompor a defasagem do efetivo”, afirma o secretário.

Mesmo com as limitações do efetivo, Derrite enumera aumentos da produtividade operacional em 2023. A Operação Impacto, em balanço comparativo entre 2021 e 2022, divulgado pelo próprio secretário, registra elevação do número de armas apreendidas, passando de 25 para 40 e mais flagrantes por dia, de 222 para 256. Também houve aumento do número de prisões, de 340 para 472.

Ampliação do uso das câmeras corporais

O secretário reafirmou a intenção de ampliar o uso das câmeras corporais (body cams). O plano do titular da pasta, no entanto, é torná-las mais funcionais no dia a dia das operações. Os equipamentos serão usados, por exemplo, para registrar placas de veículos e motos roubados. Outro uso seria a preservação da integridade das cenas de crime. Atualmente, há 10,1 mil câmeras corporais em 60 batalhões da PM de São Paulo.

“Daremos funcionalidade operacional para as câmeras. Além da finalidade de fiscalização e controle, que é válida, podemos usar na leitura de veículos com placas roubadas, por exemplo. Ou ainda em novas modalidades de policiamento, como policiamento ambiental, com a vistoria em matas fechadas e a tecnologia de georeferenciamento para saber onde o policial se encontra.”