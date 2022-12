Defensor das câmeras corporais, novo ouvidor das Polícias de SP toma posse após impasse com Garcia

O professor e militante do movimento negro Cláudio Aparecido da Silva tomou posse como ouvidor das Polícias de São Paulo nesta quarta-feira, 28, após um imbróglio em sua nomeação que se arrastava desde a gestão do ex-governador João Doria.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) efetivou a nomeação de Silva no último sábado, seis meses após o fim do mandato do ouvidor anterior, o advogado criminalista Elizeu Lopes Soares. O tucano chegou a dizer que deixaria a escolha para o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas voltou atrás na mesma semana em que se tornou alvo de representação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe) no Ministério Público.

Leia também Tarcísio turbina secretaria para Kassab conduzir articulação política em SP

A Ouvidoria é responsável por encaminhar e acompanhar denúncias referentes a atos que violem direitos praticados por autoridades e agentes policiais, civis e militares. Crítico de políticas propostas pelo futuro secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, Silva será responsável por formalizar tais denúncias, por exemplo, ao Ministério Público.

A segurança pública se tornou o principal tema de campanha do governador eleito, que é favorável à redução da maioridade penal. Já o novo ouvidor é defensor do uso de câmeras corporais no uniforme de policiais, programa que é questionado pela nova cúpula das polícias que assumirá no governo Tarcísio.

Silva foi foi coordenador Políticas para a Juventude na gestão de Fernando Haddad (PT) na capital paulista e coordenou o serviço SOS Racismo da Assembleia Legislativa de São Paulo. Seu nome foi apresentado a Doria em uma listra tríplice após processo eleitoral realizado pelo Condepe em novembro de 2021. Após erros na publicação do resultado no Diário Oficial do Estado, o então ouvidor Elizeu Soares entrou com uma representação contra a eleição.

O processo ficou suspenso até julho deste ano, quando uma nova eleição foi realizada e resultou na mesma lista eleita em novembro. Garcia, porém, não confirmou a escolha de um novo ouvidor, o que aumentou a permanência de Elizeu Soares no cargo.

Sem definição, movimentos sociais chegaram a ocupar o prédio da Ouvidoria em São Paulo, mas a decisão só veio após representação do Condepe no Ministério Público.