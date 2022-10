Defesa Civil alerta para chuvas intensas em todo o Estado de São Paulo a partir desta quinta-feira

Continua após a publicidade

São Paulo deve ser afetado nesta quinta-feira, 6, e sexta-feira, 7, por chuvas intensas em todo o Estado. De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE-SP), a instabilidade será provocada pela passagem de uma frente fria na região. Por conta disso, a Defesa Civil emitiu um alerta à população de riscos e recomendou medidas preventivas.

As cidades mais afetadas serão Campinas e Sorocaba, com uma precipitação esperada de 150 milímetros. Na região metropolitana, onde está a capital e a baixada santista, deve chegar a 100 mm. Araçatuba e São José do Rio Preto devem ser os municípios menos impactados, com 60 mm previstos.

Leia também Polícia investiga se caminhão vazou gás tóxico que afetou bairro de Pontal, no interior de SP

Alerta da Defesa Civil para as fortes chuvas em São Paulo no decorrer da semana (Divulgação/Defesa Civil do Estado de São Paulo)

Recomendações aos municípios

A Defesa Civil Estadual recomendou que todas as prefeituras municipais sigam atentas e reforcem a divulgação de informações de proteção aos habitantes. Além disso, alertou que a população fique atenta aos riscos de desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações, enxurradas e raios.

“As pessoas devem ficar atentas aos sinais de movimentação do solo, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas”, disse uma nota oficial do órgão, que também reforçou evitar a travessia em áreas alagadas, por conta da força da água, que pode arrastar uma pessoa.

População deve ficar alerta a possíveis consequências das fortes chuvas em todo o Estado (Tiago Queiroz/Estadão) Foto: ESTADAO / ESTADAO CONTEUDO

Continua após a publicidade

Em nota de qualquer dessas situações de perigo, deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil no número de emergência 199. Também é possível obter orientações durante o período de chuvas intensas através do aplicativo “Alerta SP”, disponível para download nos sistemas Android e IOS.

Caso não tenha o aplicativo, é possível entrar em contato com a Defesa Civil por SMS para receber um alerta de risco em sua região, basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade desejada para o número 40199.