Defesa Civil de SP alerta para risco de temporais em todo o Estado a partir de domingo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para o risco de temporais em todo o Estado entre domingo, 9, e terça-feira, 11. As chuvas podem ter intensidade moderada a alta. A orientação é evitar áreas de risco e procurar abrigo e lugares seguros durante as tempestades.

De acordo com o alerta, há risco alto de temporal nas seguintes regiões: Região Metropolitana, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Itapeva, Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente e Marília.

Tempo fechado e raio na zona norte de São Paulo no dia 6 de fevereiro. Foto: Werther Santana/Estadão

A Defesa Civil alertou ainda para risco moderado de temporal nas cidades a seguir: Bauru, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

A formação dessas chuvas fortes é favorecida pela chegada de uma frente fria, aliada às altas temperaturas. Os paulistas devem ligar 199, 193 ou 190 em caso de emergências.

Capital tem previsão de pancadas de chuva à tarde

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo informa que a previsão para este sábado, 8, é de pancadas de chuva ao final da tarde. A temperatura média na capital é de 20ºC, e a máxima prevista é de 31ºC.

De acordo com o CGE, a tendência para o fim de semana é de “condições típicas de verão”. O domingo deve ter predomínio de sol com poucas nuvens, calor e chuvas rápidas no final da tarde.