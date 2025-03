Defesa Civil renova alerta para altas temperaturas em SP; veja até quando irá a onda de calor

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, o tempo segue abafado no final da semana com condições típicas de verão, ou seja, sol e calor, apenas com chuvas rápidas e isoladas no final das tardes.

Na sexta-feira, 7, o sol favorece a rápida elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 19°C e máximas que podem superar os 32°C. A chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e pode causar chuvas rápidas e isoladas, principalmente entre o final da tarde e o início da noite.