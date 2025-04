Defesa de motorista que atropelou jovens em São Caetano se manifesta: ‘Profundo abalo emocional’

A defesa de Brendo dos Santos Sampaio, 26 anos, motorista que atropelou e matou duas jovens de 18 anos na quarta-feira, 9, na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, na região do ABC paulista, se manifestou por meio de nota, sobre o trágico acidente. Com o impacto, os corpos das vítimas foram lançados a 50 metros do local.

PUBLICIDADE Conforme a nota divulgada nas redes sociais, desde o momento do ocorrido, Sampaio se encontra “em estado de profundo abalo emocional e choque, sem condições psicológicas”. Os esclarecimentos da assessoria jurídica do rapaz foram publicados por meio de rede social da Beserra Advogados nessa sexta-feira, 11, em nota assinada pelos advogados Francisco Souza (OAB 431.540), Thaís Vianna (344.609) e Thalita Beserra (OAB 467.345).

A defesa reitera a informação de que as jovens atravessaram a via com o sinal vermelho para pedestres. “Ainda que a velocidade do veículo não estivesse compatível com a da via, trata-se de uma fatalidade, cuja dinâmica completa será esclarecida por meio das investigações e da perícia técnica”, disse.

Publicidade

Para especialistas ouvidos pelo Estadão, no entanto, o sinal fechado para as pedestres não isenta automaticamente o motorista de toda a culpa pelo acidente.

Duas mulheres morreram após serem atropeladas e arremessadas a mais de 50 metros em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Foto: Reprodução/CGE

Ainda de acordo com os advogados de Sampaio, não há precisão quanto à velocidade do veículo no momento do acidente. “Uma vez que ele não se recorda dos detalhes no momento do impacto.”

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, Sampaio foi indiciado por homicídio doloso (com intenção de matar) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia na quinta-feira, 10.

A decisão foi tomada pelo juiz do Plantão Judicial da Comarca de Santo André, responsável pela audiência de custódia. O rapaz, que é estudante de Direito, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Bernardo do Campo.

Publicidade

“Informamos que, nessa sexta-feira, 11, a defesa técnica irá protocolar o pedido de revogação da prisão preventiva”, disse a defesa. Procurada na manhã deste sábado, 12, os advogados não informaram se já protocolaram o pedido.

Suspeita de carro modificado

Em nota, a Secretaria da Segurança informou também neste sábado que exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) para o veículo do indiciado.

“Os laudos estão em elaboração para auxiliar no esclarecimento da dinâmica dos fatos, além de constatar eventuais modificações no automóvel”, disse a SSP. Em geral, essas alterações no veículo são feitas para dar mais potência ao carro. Questionada pela reportagem, a defesa não se manifestou sobre isso até o momento.

Suspeita de prática de ‘racha’ no momento do atropelamento

De acordo com uma testemunha ouvida pela polícia, o rapaz dava indícios de estar disputando um racha com outro veículo no momento em que atropelou Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa, ambas de 18 anos.

Publicidade

Publicidade

Amigas inseparáveis

Segundo familiares, as duas eram amigas próximas e se formaram juntas na mesma escola. Antes do acidente, elas estariam celebrando a conquista do emprego de Isabelle, que começaria na nova experiência profissional na semana que vem.

Publicidade

“As duas eram amigas inseparáveis, estudaram o ensino médio juntas e morreram juntas”, disse Claudilene Helena de Lima, mãe de Isabelli, em entrevista a repórteres na quinta-feira.