‘Deixei o resto’: carro roubado em Jundiaí é encontrado sem rodas e com recado

Segundo a nota da GMJ, a autoridade policial dispensou a perícia técnica e o carro foi removido pelo guincho contratado pela seguradora. O proprietário veículo, um homem de 47 anos, foi contatado para reaver o automóvel.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como roubo e localização/apreensão e entrega de veículo no plantão do 1º DP de Jundiaí. “Diligências são realizadas visando a identificação e prisão dos autores”.