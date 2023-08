Delegado da PF é atingido por tiro de raspão na cabeça no Guarujá; dois suspeitos são presos

Um delegado da Polícia Federal foi atingido na cabeça por um disparo de raspão durante uma operação nesta terça-feira, 15, no Guarujá, na Baixada Santista, litoral do Estado de São Paulo. Conforme a PF, o ataque aconteceu durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade.

O delegado Thiago Selling Cunha, de 40 anos, foi socorrido e está recebendo os cuidados médicos no Hospital Santo Amaro, no Guarujá, segundo nota da PF. Ele recebeu um tiro de raspão e ficou com um estilhaço cravado no crânio.

Policiais do 4.º Batalhão de Choque da Polícia Militar foram acionados para dar suporte aos agentes federais. Dois suspeitos foram presos e, com eles, foram apreendidos uma submetralhadora, uma pistola, dinheiro e drogas, além de celulares e cadernos com anotações do tráfico.

Uma submetralhadora e outras armas foram apreendidas durante operação da PF no Guarujá, na Baixada Santista. Também foram achados celulares e cadernos com anotações atribuídas ao tráfico de drogas Foto: Polícia Federal

Um dos homens detidos foi atingido por um tiro no joelho ao resistir armado à prisão. Segundo a PF, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Santos e serão autuados por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Em nota, o Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo pediu reforço das forças de segurança na região. “É intolerável que o crime organizado, balizado e patrocinado pelo tráfico internacional de drogas, continue ocupando espaço na Baixada Santista e tirando vidas de inocentes e de policiais, sejam civis, militares ou federais. Mais do que nunca, é necessária intervenção na região, com a ação efetiva dos três poderes (União, Estado e Município) contra facções e seus membros”, disse.

Guarujá vive um clima de conflitos e tensão desde que o soldado das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) Patrick Bastos Reis foi morto por traficantes no dia 27 de julho, quando fazia patrulhamento em um ponto de venda de drogas.

O governo paulista desencadeou a Operação Escudo, mobilizando um grande contingente policial para ocupar as comunidades do município. Conforme o último balanço da operação, 16 pessoas foram mortas e 363 foram presas.