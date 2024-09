Delegado morto em assalto: Vizinhos relatam rotina, tiros, tentativa de ajuda e crimes na região

O delegado de classe especial Mauro Guimarães Soares, de 59 anos, morreu após ser baleado no peito durante uma tentativa de assalto no fim da manhã deste sábado, 21, na Vila Romana, zona oeste da cidade de São Paulo. Enquanto caminhava com a esposa, Ana Paula Soares, que também é policial, Mauro reagiu ao ser abordado por dois bandidos numa moto, segundo relatos de testemunhas. Enzo Campos, que efetuou os disparos, também foi atingido e levado a hospital.