Rio-Santos é liberada após interdição por excesso de chuvas; Tamoios segue em operação comboio

A Rodovia Rio-Santos (BR-101), que liga o litoral de São Paulo ao Rio de Janeiro, foi totalmente liberada para o fluxo de veículos no final da tarde deste sábado, 5, após ter trechos interditados por conta das chuvas que caíram na região ao longo da madrugada. Em Angra dos Reis, o volume de precipitação foi de 347 mm e obrigou moradores do município a deixarem suas casas.

A CCR RioSP, concessionária responsável pela via, informou que o último trecho que ainda estava interditado - entre os km 473 e 455 - foi liberado para a passagem de carros após a inspeção técnica e análise de boletins meteorológicos. A empresa diz que o volume de chuvas acumulado nas últimas 48 horas foi “muito alto”, e afirma que vai continuar monitorando as condições climáticas.

Descida da serra na Tamoios foi interditada por excesso de chuva na noite desta sexta-feira, 4. Operação acontece em sistema de pare e siga. Foto: Concessionária Tamoios/Divulgação

PUBLICIDADE Quatro trechos chegaram a ser interditados por conta dos temporais, entre Paraty, na divisa com São Paulo, e Mangaratiba, próximo à capital fluminense. O Cemanden, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, elevou para “muito alto” o risco geológico no litoral do Estado do Rio de Janeiro em razão das tempestades, em relatório divulgado na madrugada deste sábado. O excesso de água e o solo encharcado podem provocar deslizamentos e quedas de barreiras ao longo de estradas e rodovias.

“As interdições tiveram como objetivo preservar vidas e evitar que os motoristas ficassem expostos a riscos em áreas suscetíveis a deslizamentos”, informou a CCR RioSP.

Rodovias dos Tamoios segue em operação comboio

A pista de descida para o litoral norte da Rodovia dos Tamoios, pela Serra Velha, também foi interditada no fim da noite desta sexta-feira, 4, devido ao excesso de chuva e o risco de queda de barreiras. Os veículos foram desviados pela pista de subida, na Serra Nova, que funciona em operação comboio

Segundo a Concessionária Tamoios, o volume de chuva ultrapassou o limite de segurança, que é de 100 milímetros em 72 horas. Com a operação comboio, a Serra Nova da Tamoios está operando no sistema de pare e siga, ora no sentido do litoral, ora no sentido de São José dos Campos, segundo a concessionária. A formação dos comboios é acompanhada pela Polícia Militar Rodoviária e por equipes da concessionária.

Os comboios operam com formatos diferentes. No sentido de São José dos Campos, todos os veículos sobem juntos. Já no sentido de Caraguatatuba e litoral, por questão de segurança, os comboios são realizados separadamente, por categoria de veículo. Primeiro descem os veículos de passeio, depois os de carga e, por último, veículos com produtos perigosos.

As equipes de sinalização estão posicionadas no km 59 (trecho do planalto), sentido litoral, e no trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso da Serra Nova, no sentido de São José dos Campos. A situação da Tamoios é atualizada em tempo real no site da concessionária e no X Tamoios.