O carnaval está chegando e com ele os tradicionais desfiles das escolas de samba. Em São Paulo, as 14 escolas do Grupo Especial vão se apresentar no Sambódromo do Anhembi na sexta-feira, 9, e no sábado, 10. Como de costume, será possível assistir presencialmente, mediante compra de ingresso, ou pela televisão, na transmissão ao vivo feita Rede Globo – mas os primeiros desfiles de cada noite não são exibidos na íntegra.

PUBLICIDADE Os ingressos para assistir da arquibancada do Anhembi já estão esgotados, mas ainda há vagas nos camarotes e no setor B, de mesas e cadeiras. Os ingressos dos desfiles das escolas do Anexo I, no domingo, 11, e das campeãs, no dia 17 de fevereiro, ainda não foram esgotados. Os samba-enredos deste ano falam sobre entidades religiosas de matriz africana, o aniversário de 70 anos do Parque Ibirapuera, a importância da agricultura, entre outros temas. Os desfiles começam às 23h15 na sexta, após a abertura das velhas-guardas do samba de São Paulo, marcado para as 21h. No sábado, começam às 22h30, após apresentação de abertura do grupo Afoxé filhos da Coroa de Dadá.

No Sambódromo do Anhembi, nesta quinta-feira, 8, carros alegóricos já estão estacionados aguardando os desfiles das escolas de samba. Foto: Felipe Rau/Estadão

Confira a programação completa dos Desfiles de Carnaval de São Paulo em 2024:

Apresentações das escolas do grupo Acesso II: 3 de fevereiro;

Primeiro dia de apresentações das escolas do grupo Especial: sexta-feira, 9 de fevereiro, a partir das 23h15;

Segundo dia de apresentações das escolas do grupo Especial: sábado, 10 de fevereiro, a partir das 22h30;

Apresentações das escolas do grupo Acesso I: domingo, 11 de fevereiro, a partir das 21h;

Apuração das notas e resultado dos Desfiles de Carnaval de São Paulo em 2024: terça-feira, 13 de fevereiro, a partir das 12h;

Desfiles das Campeãs: dia 17 de fevereiro, a partir das 19h.

Como assistir?

A transmissão ao vivo dos desfiles do carnaval paulista na Rede Globo começa somente depois da exibição do Big Brother Brasil, por volta da meia noite. Por isso, quem quiser ver as primeiras escolas a desfilar, assim como quem preferir acompanhar de perto as apresentações, terá de comprar os poucos ingressos disponíveis no site Clube do Ingresso.

O ingresso mais barato para assistir o Grupo Especial, no camarote, custa R$ 650. Nas mesas e cadeiras, uma mesa sai por R$ 2.160;

Quem deseja ver o desfile das escolas do Anexo I, paga a partir de R$ 50 (valor da arquibancada);

E no desfile das campeãs, o valor mais barato de ingresso é R$ 70 (arquibancada).

Estudantes, idosos, portadores de deficiência, jovens pertencentes a famílias de baixa renda, funcionários e professores das redes estadual e municipal de ensino de São Paulo pagam meia-entrada.

Crianças menores de 6 anos não têm a entrada permitida e, até os 12 anos, é necessário o acompanhamento de um dos pais. Para adolescentes de 13 a 17 anos, a entrada é permitida com acompanhamento de um maior responsável.

O Sambódromo do Anhembi fica na Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana, na zona norte da capital. Não é permitido o estacionamento nas vias no entorno do Sambódromo e, por isso, a organização do evento recomenda o uso de transporte público, táxis ou aplicativos.

A SPTrans vai implementar uma operação especial para levar o público ao desfile, com ônibus saindo saindo das estações Tietê e Barra Funda do Metrô a partir das 17h e voltando a todo momento durante a madrugada. A tarifa é a mesma do dia a dia: R$ 4,40, e gratuita no domingo. Confira as linhas disponíveis:

PUBLICIDADE 179A/10,no Metrô Tietê;

879A/10, no Metrô Barra Funda. É permitida a entrada com mochila, capa de chuva e bandeira sem mastro. Já substâncias tóxicas ou entorpecentes, fogos de artifício, papel em rolo, jornais, balões em geral, armas de fogo, armas brancas, comidas e bebidas em geral, bandeira com mastro e guarda-chuva são proibidos.