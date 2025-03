Designer premiado abre parque com 12 pavilhões na cidade onde passou a infância no interior de SP

BROTAS - Era naquela fazenda que Humberto Campana buscava a égua que lhe fazia companhia na adolescência. Também ali, Fernando Campana observava os céus em uma torre construída há algumas décadas. Por anos, o mato cresceu e a pecuária ocupava grande parte daqueles mais de 50 hectares. Foi na pandemia, contudo, que os planos iniciais de transformação da antiga propriedade rural da família cresceram e se tornaram mais concretos.

A proposta é recuperar um pouco da Brotas da infância dos irmãos, tanto em relação à natureza quanto às tradições e saberes locais. “Aqui não tinha loja de sapatos: fabricava-se os sapatos. E era muito rico o fazer disso, porque tinham os celeiros em que criavam textura no couro. Eu quero trazer tudo isso. Recuperar macramê, bordado, comida, porque vai ter um um comedouro, um refeitório, com a comida produzida localmente também”, conta Humberto.

Hoje, o parque tem oito pavilhões com intervenções artísticas desenhadas pelos irmãos, com amplo uso de materiais locais, inspirados em parte em práticas nativas, caipiras, como as antigas cercas de mandacaru. Muitos desses elementos são plantados, de modo que são “obras vivas” e terão dimensões ainda mais monumentais em alguns anos. Também busca-se reflorestar a área, que fica na transição do cerrado para a mata atlântica.

“A gente deu aula no mundo inteiro. Por que que a gente não pensa num lugar onde possa trazer toda essa experiência? Fazer um lugar de oficinas, de workshops, de convidar pessoas para fazerem residência (artística) aqui. E a coisa foi evoluindo”, conta Humberto. “ É um sonho grande, sabe? De unir tudo isto: arte, ecologia, design, arquitetura, educação ambiental . Mais educação ambiental, é a minha preocupação. O projeto nasceu pensando em pavilhões (de arte), mas aí foi tornando-se maior, no sentido de maior contribuição para a sociedade, para a natureza, para a terra”, completa.

Humberto Campana em um dos pavilhões do parque idealizado com o irmão, Fernando. Foto: Júlia Pereira/Estadão

Humberto menciona o filme Fitzcarraldo, como uma comparação à jornada de desenvolvimento do parque. A produção de Werner Herzog narra a jornada de um homem que quer construir uma grande casa de ópera no meio da floresta, e é conhecida pelos bastidores conturbados e cheios de contratempos ao longo de anos.

“ Fazer esse parque emocionalmente é aquele filme: é levar um navio pela floresta amazônica. Às vezes, falo: ‘Mas, poxa, por que fui inventar tudo isso?’ Podia estar viajando o mundo inteiro, mas acho que é o meu tempo de aprendizado aqui, na Terra, sabe? De me ensinar a ser paciente, menos ansioso”, indica.

Ao todo, serão 12 pavilhões, com expansão futura das atividades ao longo de cerca de cinco anos. Por enquanto, o investimento veio basicamente dos Campana, porém, há uma busca por parcerias. “Vai ficar um legado. E eu tenho pressa. Pressa no sentido que tenho 72 anos. E queria ver tudo isso ao menos com três metros de altura, sabe? Pelo menos até eu ir embora. Para mim, é uma pressa muito grande” , completa.

Os pavilhões foram projetados ao longo de anos, com inspiração nas 12 cidades da antiga Etrúria, atual Toscana. Além de terra de origem dos avós da família Campana (que significa “sino” em italiano), a Itália também é o País a partir do qual o Estúdio Campana se projetou mundialmente - e onde é feita parte da sua produção até hoje.

Ao mesmo tempo, o parque é um “work in progress”, em que novos elementos são pensados, acrescentados, discutidos. No geral, de forma intuitiva, especialmente nas idas mensais de Humberto a Brotas.

“Está sendo uma, uma escola para mim, de reflexão. Depois dessas visitas, eu começo a processar no caminho para São Paulo, dirigindo, vou pensar que, de repente, aquela árvore ou aquela coloração podem ficar melhor”, explica.

Parque Campana está mais para jardim zen japonês do que Inhotim, diz idealizador

Ao descrever o parque, Humberto refuta as frequentes comparações com Inhotim. Para ele, as propostas são completamente distintas. “Num centro onde a arte floresce (como o de Brumadinho), você não fica em silêncio, fica um ruído, você tenta entender aquela obra. Muitas obras são muito fortes emocionalmente”, aponta. “E, aqui, eu quero relaxar a mente. É um espaço de ficar descalço, sentir o barulho do vento, o perfume das plantas, pisar na água, na terra . É um convite à introspecção, ao silêncio e à contemplação”, descreve. O artista explica que foi muito influenciado pelos “jardins zen” que conheceu em Kyoto. “Só que com uma forma de trazer mais Brasil, que aqui não é um país minimalista igual o Japão”, acrescenta.

Pavilhão 'vivo' tem uma planta trepadeira que se desenvolverá sobre obra feita de rocha e metal. Foto: Júlia Pereira/Estadão

As criações se diferenciam, portanto, da proposta de parte das peças famosas da dupla de designers, conhecida pelas cores e formas, por vezes provocativas. Entre as mais icônicas, estão a cadeira Plástico Bolha e as poltronas Vermelha — com 500 metros de corda tramados à mão — e Banquete, com animais de pelúcia.

Em alta São Paulo Como a polícia localizou mulher sequestrada em estacionamento de petshop no Morumbi Rodovias de SP terão 79 pedágios free flow operando até 2030; veja onde Vídeo: rede elétrica subterrânea explode no centro de SP Outra distinção é o tamanho monumental dos projetos, de modo que tem-se se divulgado como um espaço de “Fernando e Humberto Campana em grande escala”. “Estou tentando ir na direção contrária. Isto que é bom: não ficar parado, né? Não ficar preso a uma fórmula. Eu odeio isso, sabe? Gosto de sair, não gosto de ficar em gaveta”, explica. Como exemplo, cita a própria incursão no design após ter se formado pela Faculdade de Direito do Largo de Francisco, da USP (já Fernando fez Arquitetura, na Faculdade de Belas Artes, também na capital paulista), nos anos 1970. “Meu trabalho é de liberdade, liberdade da alma. Aquela fórmula já deu certo? Quero partir para outra. E isso gera muita ansiedade também, né? Porque minha cabeça não para: uma vez que alcancei aquilo, já quero ir para um outro, que me surpreenda, que possa causar alguma coisa. E que me cure, cure essa ansiedade” , descreve.

Pavilhão 'Catedral' é inspirado em igreja icônica projetada por Oscar Niemeyer para Brasília, relacionada a lembrança de infância de Humberto Campana; ao centro, há um sino que pode ser tocado pelos visitantes. Foto: Júlia Pereira/Estadão

Mudança do Estúdio Campana para Brotas?

Paulistano desde o berço, o Estúdio Campana majoritariamente esteve endereçado na Santa Cecília, no centro da cidade. Mais recentemente, mudou-se para a Pompeia, na zona oeste, ainda centro expandido. Essas referências urbanas estiveram, em parte, presentes nas obras da dupla, assim como lembranças do passado rural.

Agora, ao se reaproximar da cidade em que cresceu (e onde Fernando nasceu), Humberto não descarta deixar a capital paulista de vez. “É isso que eu fico pensando, sabe? Às vezes, gostaria de trazer o estúdio para cá. São Paulo está tão difícil, né? Moro em São Paulo desde 1971. Então, é uma vida lá, e adoro aquela cidade. Está ficando difícil a questão de violência. Penso, não sei, em trazer o estúdio para cá”, destaca.

Por enquanto, trata-se, contudo, de uma incerteza. “O mundo está sendo repensado depois da pandemia, com o Zoom (chamadas de vídeo, por exemplo). Antes, eu viajava muito, ia para a Europa, os Estados Unidos, a Austrália, quase uma vez por mês. Depois, descobriu-se o Zoom”, exemplifica.

Pavilhão Fernando homenageia designer morto em 2022, com uma árvore plantada ao centro, cujo crescimento irá alterar disposição de elementos da obra (especialmente rochas). Foto: Júlia Pereira/Estadão

Memórias de infância, ensinamentos do pai agrônomo e ‘laboratório de regeneração’

A ideia é que o Parque Campana também seja um “laboratório de regeneração da natureza”, transformando uma propriedade com um passado predominante como pastagem em floresta. Esse braço da iniciativa é desenvolvido em conjunto com Gerd Sparovek, professor aposentado da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da USP.

“Vejo tudo que está acontecendo no planeta. E é muito preocupante ver que não tem volta. Pelo menos, acho que estou contribuindo com um pouquinho, de educar as pessoas ambientalmente, de trazer empregos, qualidade de vida”, argumenta. “A cidade está chegando muito próximo daqui”, diz. “ Já foi muito mais bonito, sabe? Muito mais. É bonito ainda, mas precisa retomar a beleza original.”

Parte desse interesse é associado ao pai agrônomo, Alberto, que já falava em preservar o cerrado décadas atrás. O filho também menciona pequenas intervenções feitas na juventude que podem remeter ao parque, como casas na árvore e uma “piscina natural”, a partir da utilização de algumas pedras para conter o fluxo da água em um pequeno trecho de riacho. “Tudo isso (vivido) está transposto aqui (no parque), de uma maneira mais racional”, resume.

Na propriedade, o impacto ambiental vivido naquele entorno é evidente nos faveiros, árvores típicas do cerrado. Uma parte delas secou, morreu, enquanto algumas passam por um processo de “endoterapia” (tratamento).

Humberto Campana no pavilhão da 'Catedral de Bambu'. Foto: Júlia Pereira/Estadão

Para ele, a experiência pode ser uma inspiração para projetos semelhantes e para os visitantes. “Aqui, quero que contamine com delicadeza, com beleza, que a população fale: ‘puxa, essa área da catedral (um dos pavilhões) não é tão quente quanto lá fora (por causa da vegetação), é isso que eu gostaria que as pessoas percebessem. Quando você fala através da experiência, não da palavra”, argumenta.

Humberto destaca que ainda há muito a se fazer, tanto no espaço mais voltado à regeneração quanto na parte dos pavilhões. Cerca de 20 mil mudas foram plantadas, segundo ele. “Por enquanto, só tem poesia. Estou tentando trazer um pouco de conforto (sombra)”, disse a um grupo de visitantes no dia em que o Estadão esteve no parque.

Mesmo em processo inicial de transformação, Humberto relata a presença de animais silvestres pelo parque. “Tem macaco, uma vez tinha uma jiboia aqui, passando. Tem uma câmera que filma os animais: no final do dia, fica cheio de pássaros preto. É lindo. Já vi uma lontra correndo pelo mato”, relata. “É isso que eu quero. Por isso, quero o silêncio, pequenos grupos (de visitantes), para não ficar cheio de gente fazendo barulho, jogando lixo.”

Como são os pavilhões?

O espaço foi concebido em conjunto pelos irmãos. “A ideia do primeiro pavilhão, de bambu, foi minha. Depois, o Fernando veio com a ideia de criar uma fonte aqui, com um chafariz. Então foi como sempre, um foi complementando a ideia do outro,” explica Humberto.

Sofá está entre móveis do parque que remetem à conhecida estética dos Irmãos Campana. Foto: Júlia Pereira/Estadão

Embora com o nome de “pavilhões”, as intervenções artísticas não são galpões ou outro tipo de construção fechada. São esculturas, monumentos “vivos”, com materiais predominantemente naturais, como madeira, vegetação e rochas. Em uma das obras, por exemplo, a luz penetra por entre as peças de madeira, de modo a gerar um jogo de sombras.

“Paisagismo não é fazer uma cadeira, né? Você está interferindo na paisagem. Então, tem que ter um respeito muito grande com tudo que vai colocar, se vai tapar uma vista, se vai deixar uma vista. Está sendo uma aula para mim. Venho uma vez por mês e tento absorver tudo: a luz, a cor, a textura, a água, as plantas”, explica o artista.

Um dos principais espaços é o Pavilhão Fernando, em que uma figueira foi plantada ao centro, em memória do irmão falecido em 2022. Conforme a árvore cresça, irá movimentar as rochas no seu entorno, como uma obra em paulatina transformação.

Já o Pavilhão Célia (nome da mãe dos irmãos) é rodeado de mandacarus. A ideia é inspirada em um antigo hábito local, de cercar as propriedades com essa planta, uma memória típica da infância dos designers.

Busca-se estimular a sensorialidade. Os visitantes são convidados a andar descalço, seja por um espelho d’água, seja sobre a areia. Também há espaços para se sentar enquanto se contempla o entorno. No Pavilhão Alberto, inspirado na Catedral de Brasília, pode-se tocar o sino ao centro, por exemplo.

Mesmo com a morte do irmão, Humberto diz que a memória segue presente na concepção e desenvolvimento. “O Fernando, sempre muito presente. Ele, até hoje, vem em sinais, sabe? Eu penso e vejo uma coisa que possa remeter a ele. Aí eu falo: ‘Acho que estou no caminho certo’, sabe?”, relata.

“Vindo para cá, olhei para uma árvore seca e vi dois urubus Tinha acabado de chover, eles estavam de asas abertas, secando as asas, e eu tinha pensado alguma coisa com uma criação. E falei: ‘esse é o sinal’”, exemplifica. ”Fico buscando sinais que tem uma conexão com a ideia daquele momento. Pode parecer maluco, né? Mas eu tenho: sou muito intuitivo e a minha intuição é muito forte”, conta.

Parte das obras são sensoriais, em que os visitantes são convidados a andar descalço sobre pedra, areia e outros materiais. Foto: Júlia Pereira/Estadão

Referências da jornada e da formação dos dois designers também estão no espaço. Um dos locais em que isso fica mais evidente é a trilha para a torre de observação, construção anterior à implantação do parque cujo caminho é repleto de imagens de santos e orixás, por exemplo.

Embora não seja o foco do parque, há alguns móveis da trajetória dos Campana espalhados discretamente pelo parque. Um sofá, bancos e outros itens de mobiliário remetem às conhecidas peças Corallo, por exemplo, caracterizadas pelos fios de aço dobrados à mão e recobertos de tinta.

Mais adiante, a ideia é criar um museu com o acervo de cerca de 6 mil peças do Estúdio Campana. Os planos envolvem, também, a realização de espetáculos artísticos, a ampliação de atividades de educação ambiental e a participação de outros autores na elaboração de peças feitas para o parque.

“Por que não criar uma uma sala de aula aqui, nesses pavilhões? Hoje, a universidade não é uma um espaço fechado. Acho que essa geração é muito mais interessada de se conectar, entender melhor, investigar melhor o planeta e seus recursos de uma forma correta”, avalia Humberto.

Como é a visitação no Parque Campana, em Brotas?

O espaço costuma ser aberto à visitação ao menos na última sexta-feira e no último sábado do mês. Em março, contudo, estão previstos tours adicionais, por exemplo.

Parque Campana fica localizado em antiga fazenda de Brotas, no interior de São Paulo. Foto: Júlia Pereira/Estadão

A visitação pode ser por meio de agendamento de grupos ou com a compra individual de ingresso (R$ 50), pelo site do parque. É localizado na zona rural, a cerca de cinco quilômetros da Prefeitura de Brotas.

A visitação é guiada, com mediadores locais, com duração de até 2 horas. Ao fim do percurso, há uma lojinha. O projeto prevê a abertura, futuramente, de um espaço de alimentação.

Além do novo Parque Campana, Brotas é conhecida pelo ecoturismo, como rafting, canoagem, trilhas e tirolesa. Além disso, o Bate e Volta SP, do Estadão, recomenda também outras opções de passeio, como visitas a uma tradicional cachaçaria e ao Museu Caipira, dentre outros espaços.

Parque Campana

Estrada Municipal Edson Valente, s/nº - Brotas

Visitação: geralmente, na última sexta-feira e no último sábado do mês

Saídas de grupos às 10h e às 15h (mediante agendamento de grupo ou compra de ingresso previamente)

Ingressos (venda pelo site): R$ 50, com opção de meia entrada

Estacionamento no local, com custo de R$ 20 a R$ 25

Mais informações: parquecampana.com.br