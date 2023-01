Dez primeiros dias do ano na cidade de São Paulo são os mais frios para janeiro desde 1965

Os dez primeiros dias de 2023, completados nesta terça-feira, são os mais frios registrados na capital paulista em 58 anos para um mês de janeiro. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que faz a medição da temperatura na cidade a partir do Mirante de Santana, na zona Norte de São Paulo.

As baixas temperaturas, que vão na contramão do que se espera da atual estação, o verão, têm sido sentidas pelos moradores paulistanos, que não conseguem se livrar das blusas para sair de casa desde a virada do ano.

Em novembro, durante a primavera, paulistanos já viviam um clima atípico e circulavam pelas ruas com blusas e roupas de frio. Foto: FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO (03/11/2022)

De acordo com o instituto, as médias das temperaturas máximas no município ficaram em 23,9 °C no primeiro decênio (período de dez dias) de 2023, que representa -4 °C em comparação com a média do período (1 a 10 de janeiro), levando em conta os anos de 1961 a 2022.

O atual frio registrado na capital paulista é o segundo mais rigoroso da série histórica e só perde para o de 1965, cujo decênio marcou uma média de 23,8°C nos termômetros da cidade. O terceiro ano que começou mais gelado para os paulistanos foi o de 1982, com 24 °C de média de temperatura nos dez primeiros dias.

Em relação às temperaturas mínimas, a média de 2023, até agora, foi de 17,6 °C, “-1,2 °C abaixo da média climatológica decendial para as últimas seis décadas”, informou o Inmet. O valor é a décima menor marca desde 1961.

Chuvas

Parte das baixas temperaturas são explicadas também pelos dias nublados e de tempos encobertos. Pelos registros do instituto meteorológico, já foram acumulados 79,8 mm provenientes das chuvas neste início de ano, de 1 janeiro até a manhã desta terça-feira. A quantidade de precipitação está dentro da média da cidade no período, que é de 81 mm.

O clima mais chuvoso neste início de 2023 se deve à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é resultado do encontro de ventos úmidos e frios do Oceânico Atlântico com ventos vindos da bacia amazônica.

Nesta terça, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo emitiu um alerta sinalizando que todas as regiões da cidade corriam riscos de alagamentos por conta das chuvas que começaram no período da tarde.

O Inmet explica que esse sistema foi potencializado porque águas costeiras estão mais frias que o habitual para esta época do ano, e também por áreas de baixa pressão, o que ajuda “a promover dias seguidos de tempo nublado a encoberto, volumes expressivos de chuva e temperaturas abaixo da média”.

A previsão para os próximos dias com a redução força de ação das ZCAS, é de dias com menos nuvens e temperaturas subindo, gradualmente, até o fim de semana. Porém o tempo continua muito instável “com pancadas de chuvas e trovoadas potencialmente fortes no período”, alerta o Inmet.