Dia das Crianças: veja 5 destinos para aproveitar o feriado com um bate e volta no interior de SP

Com ou sem presentes, uma forma de celebrar o Dia das Crianças na quinta-feira, 12, é criando memórias afetivas e experiências inesquecíveis com os pequenos. Mesmo para quem não for emendar o feriado, o interior de São Paulo guarda destinos muitas vezes desconhecidos dos paulistanos, alguns a menos de uma hora da capital e com programações infantis capazes de agradar os mais diferentes tipos, humores e idades.

Abaixo, selecionamos cinco passeios pelo interior que foram visitados na série Bate e Volta SP e são ótimas opções para curtir o Dia das Crianças.

Um dos passeios mais tradicionais no interior de São Paulo, a Maria-Fumaça de Campinas é uma relíquia ferroviária que tem feito o trajeto turístico até Jaguariúna desde 1984 e atrai turistas de todas as faixas etárias, das crianças à melhor idade. Além dela, outros trens das décadas de 1950 e 1960 também foram revitalizados para manter a estrutura original dos banheiros à decoração que cobre as paredes.

Locomotiva Maria-Fumaça, em Campinas, atrai turistas aos fins de semana e feriados Foto: Marcelo Chello/Estadão

Ao longo da viagem, é possível ver belezas naturais e históricos da época de ouro do café paulista. Os passeios ocorrem todos os fins de semana e feriados, com pacotes que incluem café da manhã ou podem ser feitos apenas em metade do trecho.

Continua após a publicidade

Os ingressos estão disponíveis no site oficial da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) ou no guichê da plataforma de embarque.

Ótima opção para quem não vai emendar o feriado, o café da manhã colonial servido no Castelo dos Vinhais, em Vinhedo, é um programa que ocupa apenas a manhã e dá para voltar a São Paulo ainda antes do almoço, dependendo da sua disposição e do tanto que você ainda conseguir comer depois de encarar o buffet. Para o Dia das Crianças, entretanto, o espaço vai realizar também uma edição especial do “Mundo Mágico da Disney”, das 14h às 20h do próprio 12 de outubro.

Vista da propriedade onde fica o Castelo dos Vinhais, na cidade de Vinhedo Foto: Alex Silva/Estadão

Princesas, heróis, Mickey e Minnie Mouse se encontram no local, cuja estrutura medieval foi inspirada nos castelos de Sintra, em Portugal, mas a decoração interna e externa remete aos maiores contos de fadas, com direito a carruagem da Cinderela no jardim. O combo de comida, natureza (alguns micos costumam visitar as mesas) e refúgio é capaz de agradar adultos e crianças.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial do castelo.

Continua após a publicidade

Distante apenas 100 quilômetros de São Paulo, Itu é muito mais do que “a cidade onde tudo é grande”, apesar de a Praça dos Exageros certamente ser uma atração divertida para os pequenos. Mas outro atrativo na programação é a Fazenda do Chocolate, que além da produção caseira com uma infinidade de sabores, misturas e recheios, ainda tem várias espécies de animais para interagir com os visitantes, como búfala, pavões, mini-vacas, pôneis etc. e um espaço de lazer infantil.

Fazenda do Chocolate tem área para lazer infantil, restaurante, café e feira indígena nos fins de semana Foto: Taba Benedicto / Estadão

O FAMA Museu, inaugurado há menos de dez anos próximo ao centro da cidade, também é uma boa opção de visita antes do retorno à capital. Com 13 espaços positivos, ele traz um vasto arsenal de artistas brasileiros distribuídos entre as mais diferentes linhas de criação.

Veja aqui as informações de preço e endereço da Fazenda do Chocolate e aqui a disponibilidades ingressos e o expediente das exposições do FAMA Museu.

Continua após a publicidade

Repleta de fazendas históricas do século 19 ou antes, Itatiba, a cerca de 80 quilômetros da capital, tem passeios mais tranquilos e contemplativos do que os listados acima, logo é uma opção melhor aproveitada por quem for emendar o feriado ou conseguir mais de um dia de folga para realmente desfrutar da paz e natureza. De qualquer forma, também dá para fazer um bate e volta mais rápido por lá.

Vista aérea do prédio central no Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina, antiga Fazenda Jaboticabal, em Itatiba Foto: Tiago Queiroz/Estadão

As principais atrações são realmente as fazendas, cuja maioria hoje oferece hospedagem. O Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina, por exemplo, tem um complexo de atividades que vão da tirolesa ao passeio a cavalo, tudo oferecido dentro dos limites do local. As reservas ou o day-use podem ser adquiridos aqui. Já a Fazenda Pereiras oferece passeios educativos pelas plantações da propriedade, onde é possível entender o cultivo orgânico de produtos como chuchu, feijão, trigo, capim-cidreira, ervilha, cebola, alho-poró, milho verde, brócolis, couve-flor etc.

Você encontra informações sobre o Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina aqui e sobre a Fazenda Pereiras aqui. A Prefeitura de Itatiba também tem um roteiro de turismo rural com opções de restaurantes, pesqueiros e vivendas, disponível neste site.

Com mais de 700 nascentes mapeadas, Analândia é um paraíso natural a céu aberto com uma variedade incrível de cachoeiras para todos os gostos. A Cachoeira do Escorrega, por exemplo, tem as próprias pedras usadas para deslizar correnteza abaixo (é preciso cuidado porque elas são de fato escorregadias) e restaurante (saiba mais aqui). Já a Cachoeira do Salto, no centro da cidade, tem água rasa, é aberta ao público e vende uma tilápia empanada divina, uma tranquilidade para os pais que também querem relaxar sem ficar o tempo inteiro vigiando os filhos.

Continua após a publicidade

Odair Calchi, proprietário da Fazenda Pedra Viva, com o Morro do Cuscuzeiro ao fundo Foto: Alex Silva / Estadão

Mas nem só de cachoeiras é feita a programação por lá. A Fazenda Pedra Viva, aos pés do Morro do Cuscuzeiro, tem day use com piscina, esportes radicais (arvorismo, tirolesa etc.), trilhas e espaços de lazer infantil (veja a disponibilidade aqui).

Outro programa imperdível é a trilha até a Gruta do Índio, que além da vista estonteante para a cidade, guarda pinturas rupestres de pelo menos 5 mil anos atrás (a subida só é feita com o acompanhamento de um guia, cujo contato está aqui).