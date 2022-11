Feriado de Finados: saiba o que abre e o que fecha em São Paulo

Publicidade

Nesta quarta-feira, 2, é Dia de Finados, feriado nacional religioso dedicado a orações e homenagens aos familiares e amigos falecidos. Por isso, alguns serviços estarão suspensos ou terão alteração no horário de funcionamento na capital de São Paulo. O rodízio de veículos estará suspenso. Bancos, agências dos Correios e poupatempos estarão fechados. Já a campanha de vacinação segue ocorrendo normalmente.

A vacinação contra covid-19, poliomielite e outras doenças poderá ser feita nas AMAs e UBSs Integradas das 7h às 19h. A cobertura vacinal no País está em seu pior patamar nos últimos 30 anos e o feriado pode ser uma boa oportunidade para colocar a carteirinha de vacinação em dia.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as faixas exclusivas para ônibus estarão liberadas para circulação livre e a Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização local. As Ciclofaixas de Lazer serão montadas a partir das 7h e funcionarão até as 16h para quem quiser aproveitar o dia livre pedalando.

Os cemitérios da cidade de São Paulo ficarão abertos das 7h às 18h, segundo a Prefeitura.

Cemitério da Consolação em São Paulo. Foto: Felipe Rau/Estadão

Transporte público

Para quem pretende pegar ônibus ou metrô no feriado do dia 2, é importante se atentar às mudanças nos serviços. A circulação dos ônibus será equivalente à de um sábado, ou seja, com maior tempo de intervalo entre as saídas dos carros, informa a SPTrans.

Continua após a publicidade

O atendimento ao público funcionará normalmente, das 6h às 22h, nos terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes. O Posto Central as lojas no Jabaquara e Santana estarão fechadas, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira, 3.

A Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) do governo do Estado, responsável pelo Metrô, ViaQuatro, ViaMobilidade, CPTM e EMTU, informou que os serviços seguirão a programação horária equivalente à de um domingo - com intervalos maiores. “As empresas irão monitorar as operações para fazer ajustes na circulação, adicionando ônibus e trens reserva sempre que necessário”, disse a secretaria.

Saúde

Na saúde, os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos, segundo a Secretaria de Estado da Saúde.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI) Norte e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste, fecharão no dia 2.

As unidades da Farmácia Dose Certa também não funcionam no feriado. E para quem quiser e puder doar sangue, apenas um posto de doação da Pró-sangue estará aberto: o posto Clínicas, das 8h às 16h.

Na rede municipal de saúde, estarão abertos:

Continua após a publicidade

-AMAs 12h, das 7h às 19h;

- AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h, inclusive para a vacinação;

- Hospitais Municipais (HMs);

- Prontos-socorros Municipais (PSMs);

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

- Samu 192.

Campanha de vacinação

Continua após a publicidade

A campanha de vacinação segue ocorrendo no dia 2 nos ambulatórios de Assistência Médica Ambulatorial (AMAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A imunização contra a covid-19 estará disponível para crianças a partir de 3 anos de idade, adolescentes e adultos, da seguinte forma, segundo a Secretaria Municipal de Saúde:

-Primeira dose adicional (DA1): pessoas acima de 12 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos quatro meses;

-Segunda dose adicional (DA2): toda a população acima de 18 anos de idade que recebeu a DA1 há pelo menos quatro meses;

-A terceira dose adicional (DA3): pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos.

A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada por tempo indeterminado para imunizar todas as crianças de um ano até 4 anos e 11 meses.

Na campanha de multivacinação, destinada ao público até 15 anos, além do imunizante contra poliomielite são disponibilizadas as vacinas contra tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, influenza e HPV.

Continua após a publicidade

Agências bancárias e lotéricas

As agências bancárias não vão funcionar durante o Dia de Finados, segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Os caixas eletrônicos e os canais digitais funcionarão normalmente.

As casas lotéricas têm autonomia para decidir se abrirão ou não durante o feriado, diz a Caixa Econômica Federal.

Os boletos com vencimento para o dia 2 de novembro poderão ser pagos no próximo dia útil sem cobrança de taxas ou multas.

Correios

As agências dos Correios não vão funcionar durante o feriado. Para quem precisar de atendimento urgente, será necessário entrar em contato pela página de “Fale Conosco” do site dos Correios, ou pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 ou 3003 0100.

Poupatempo

Continua após a publicidade

Os postos do Poupatempo estarão fechados em todo o estado no feriado.

INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também estarão fechadas na quarta-feira. O site Meu INSS funciona normalmente, assim como o aplicativo do celular.

Comércio

As lojas têm autonomia para decidir se abrem ou fecham durante o feriado, por isso, é recomendado entrar em contato com cada estabelecimento antes de comparecer ao local.

Os shoppings também têm autonomia para escolher abrir ou não, porém, segundo a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), a orientação é de que eles funcionem durante o feriado - normalmente das 14h às 20h.

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) afirma que os postos de combustíveis devem abrir de segunda a sábado, inclusive em feriados, das 6h às 20h.

Continua após a publicidade