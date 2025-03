Diretora de Polícia se fantasia de Rita Lee e Hannibal e prende suspeitos em bloco; veja fotos

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais civis estavam em diligências na Operação Carnaval, quando suspeitaram de um dos homens, que estava com as mãos no bolso e transitando rapidamente entre os foliões.

“Os agentes abordaram o homem e encontraram com ele cinco celulares subtraídos, dos quais dois estavam desbloqueados. As vítimas foram notificadas e reconheceram o homem como o assaltante”, disse a SSP.