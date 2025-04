Discord é investigado por apologia à violência digital; entenda

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para investigar o Discord, plataforma popular entre jovens para se comunicar durante jogos online, por possível apologia à violência digital.

Conforme a polícia, a empresa teria descumprido uma solicitação emergencial feita pelas autoridades para derrubar uma transmissão ao vivo onde eram exibidas cenas de violência para crianças e adolescentes. Em nota, o Discord afirma que "ações horríveis" de determinados grupos não têm espaço na plataforma e que, sobre o caso citado, "conduziu uma investigação interna aprofundada e continua firmemente comprometido em aprimorar seus processos internos" (mais abaixo).

Foto: Juca Varella/Agência Brasil

O episódio que motivou a abertura do inquérito ocorreu no fim de janeiro. Na época, policiais do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), focado em combater crimes contra crianças e adolescentes, estavam monitorando conteúdos na plataforma quando observaram uma cena de automutilação.

Os agentes, então, pediram a remoção da transmissão em que isso ocorria, mas não teriam sido atendidos, segundo a polícia. O jovem envolvido diretamente teria cerca de 15 anos. “Cerca de 50 adolescentes chegaram a ficar online na live”, disse ao Estadão a delegada Lisandréa Salvariego, que coordena o Noad.

A delegada afirma que os responsáveis pelo Discord não só deixaram de atender à solicitação, como informaram aos policiais na época que não se tratava de um caso emergencial.

Depois disso, equipes do Noad elaboraram um relatório de inteligência, reunindo informações sobre a ocorrência. O documento foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que analisou os fatos e instaurou o inquérito policial, em 28 de março, para aprofundar as investigações.

‘Automutilação cresceu muito na plataforma’

Segundo Lisandréa, os policiais usaram um só caso, o do fim de janeiro, como fundamentação, mas as ocorrências do tipo teriam se tornado frequentes em desafios feitos dentro do Discord, com pedidos de remoção imediata nem sempre atendidos. “A automutilação cresceu muito na plataforma”, disse.

Investigações apontam que usuários da plataforma “promovem transmissões para centenas de pessoas em troca de ‘fama’ e ‘reconhecimento’ na comunidade digital”.

Ao mesmo tempo, “líderes” de subgrupos submetem usuários a vários tipos de violência durante transmissões ao vivo, o que inclui a automutilação. Além de menores de idade, maiores foram identificados pelos policiais infiltrados nas transmissões.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) afirma que o Discord já foi intimado. “Os policiais vão colher o depoimento dos representantes da empresa no País, além de outros envolvidos”, afirma a pasta.

“É extremamente importante para qualquer investigação que haja uma intensa colaboração por parte das plataformas. Nesse caso, mesmo com uma cena tão violenta, nós não tivemos apoio, mas, se tivéssemos, poderíamos impedir essa incitação a algo horrível”, disse Lisandréa.

“É necessária uma união de todos os setores envolvidos para que a gente consiga combater esse tipo de crime, especialmente esse que a maioria das vítimas e dos espectadores é menor de idade”, acrescentou.

O que diz o Discord

O Discord afirma que conta com “equipes especializadas dedicadas a combater esse tipo de rede, identificando e removendo usuários e espaços em que pessoas mal-intencionadas estejam se organizando em torno de ideologias de ódio, além de atuar para prevenir o uso indevido da plataforma”.

“Continuamos investindo significativamente nessas equipes. Assim que tomamos conhecimento desse tipo de conteúdo, adotamos imediatamente as medidas cabíveis, que podem incluir o banimento de usuários e a desativação de servidores”, diz a plataforma.

O Discord diz ter reportado proativamente às autoridades brasileiras “grupos e indivíduos envolvidos nesse tipo de conduta, assim como outros comportamentos que representavam risco à segurança de terceiros”.