Disputa por pizza após jogo causou briga em que torcedor foi morto a tiros no Rio, dizem testemunhas

RIO - O inspetor penitenciário Marcelo de Lima, preso no Rio de Janeiro por matar com nove tiros o cinegrafista Thiago Leonel Fernandes da Motta, de 40 anos, no domingo, 2, teve a prisão em flagrante pelo crime convertida em preventiva pela Justiça. A decisão foi do juiz Bruno Rodrigues Pinto, da Central de Audiências de Custódia que, em sua decisão, criticou a tentativa de fuga do acusado após assassinar Motta e balear Bruno Tonini de Moura, de 38.

“Tais circunstâncias revelam a personalidade extremamente violenta e desajustada do custodiado, demonstrando ser um risco à paz social”, escreveu o magistrado. Socorrido em um hospital, Moura sobreviveu, mas segue internado. Nesta segunda-feira, 3, Lima foi transferido para a cadeia pública Constantino Cokotós, em Niterói (região metropolitana do Rio), destinada a policiais civis e penais em atividade.

A Polícia Civil do Rio investiga o crime, ocorrido em um bar nas imediações do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio. Testemunhas afirmam que a rixa entre Motta e Lima começou com uma disputa por uma pizza. Segundo depoimentos , Motta estava no bar, na Rua Isidro de Figueiredo, com Moura e outro amigo, após o jogo entre Flamengo e Fluminense, na noite de sábado. Ali, Motta pediu as duas últimas pizzas brotinho que estavam à venda na estufa. Lima teria reclamado que já havia pedido uma delas e tentou tomá-la do cinegrafista. Começou uma confusão, e o inspetor penitenciário foi retirado do local.

Crime aconteceu nas imediações do Estádio do Maracanã, na Rua Isidro de Figueiredo Foto: Google Street

Eram 22h50 quando Lima voltou armado e atirou contra Motta, que morreu no local. Os tiros também atingiram Moura, que recebeu os primeiros socorros de um médico que testemunhou o crime. Depois, o ferido foi levado a um hospital particular da região. No momento dos tiros, o terceiro integrante do grupo estava no banheiro. Lima tentou fugir, mas foi preso em flagrante e indiciado pela Delegacia de Homicídios da capital por homicídio qualificado por motivo fútil.

O policial penal trabalha há 22 anos na Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap). Há 18 é integrante do Grupamento de Intervenção Tática (GIT), unidade especializada em rebeliões em presídios e na escolta de presos perigosos. Em nota, a pasta afirmou que “repudia todo ato de violência praticado pelos seus servidores” e que será aberto um procedimento disciplinar administrativo para avaliar a conduta do inspetor.

A reportagem tentou localizar a defesa de Lima para que se pronuncie sobre a acusação, sem sucesso até a publicação deste texto.