Dois homens são baleados por GCM aposentado na zona sul de São Paulo

O caso aconteceu na Rua Armando Vieira, próximo à Estação Autódromo do sistema de trens metropolitanos. No momento da suposta abordagem, o guarda chegava de carro ao prédio em que mora. Os jovens, por sua vez, estariam em frente ao portão, cada um em sua motocicleta, já que um deles reside no mesmo condomínio.

Feridos, os dois homens foram socorridos aos hospitais Pedreira e Grajaú, ambos na região sul da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde deles.