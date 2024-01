Dois PMs são presos suspeitos de envolvimento em sequestro em Guarulhos

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima teve a casa invadida e foi levada pelos suspeitos, que passaram a entrar em contato com familiares e amigos do jovem para exigir resgate. Foi combinado que uma determinada quantia seria entregue em outro local de Guarulhos, para onde equipes da PM e da Polícia Civil se deslocaram.

Ao serem abordados dentro de um carro, os suspeitos chegaram a disparar contra os policiais, mas acabaram sendo detidos. Quatro celulares, uma mochila e dinheiro foram apreendidos, bem como as armas relacionadas à ação.