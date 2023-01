Duas pessoas morrem e três ficam feridas em acidente entre carro e caminhão no centro de SP

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã desta sexta-feira, 13, resultou em duas mortes na Ligação Leste-Oeste, no centro de São Paulo, conforme o Corpo de Bombeiros. Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região.

Duas pessoas morrem e três ficam feridas em acidente entre carro e caminhão Foto: Reprodução/TV Globo

Leia também Rota mata dois suspeitos após perseguição no centro de SP

A corporação foi acionada por volta de 6h para atender a ocorrência e resgatar os envolvidos das ferragens dos carros. Ao menos dez viaturas foram deslocadas até o local. Ao chegar, bombeiros verificaram que um carro de passeio havia colidido com um caminhão de transporte urbano.

O acidente ocorreu no sentido Lapa da Ligação-Leste Oeste. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas. Durante a manhã, uma vítima foi socorrida à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, outra ao Pronto-Socorro Santa Catarina Paulista e uma terceira, em estado mais grave, ao Hospital das Clínicas.

O resgate contou também com equipes do Samu, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana (GCM). As circunstâncias do acidente ainda estão sendo esclarecidas.

Um homem morreu em acidente na zona sul

Mais cedo, por volta de 5h, um feirante se envolveu em um acidente de trânsito na Avenida Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Conforme o corpo de bombeiros, ele estava com uma kombi carregada de hortaliças quando colidiu com um outro carro em um cruzamento. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.