Duas pessoas morrem soterradas após desabamento de muro em Osasco

Dois homens morreram soterrados após desabamento de um muro sobre duas residências no bairro Padroeira, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 7. Conforme o Corpo de Bombeiros, oito viaturas se deslocaram por causa da ocorrência na Avenida José Barbosa de Siqueira, por volta da uma hora da manhã.

Atual. as inf. da oco das 00h46 Desabamento de muro sobre residências, Av. José Barbosa de Siqueira, 100 – Padroeira, Osasco, 8 viaturas, 2 vítimas, masc, maior, retiradas dos escombros em PCR, constatado óbito pelo médico do SAMU, local deixado sob cuidados da Defesa Civil.#193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 7, 2022

Na terça-feira, 6, em razão das fortes chuvas, o Corpo de Bombeiros registrou 84 atendimentos para queda de árvores, 57 para alagamentos e 12 para desmoronamento/desabamento na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo. Não houve registro de vítimas.

Fortes chuvas provocam alagamentos, queda de árvores e desabamentos na capital paulista e região metropolitana de São Paulo. Foto: Alex Silva/Estadão

Entre a madrugada e início da manhã desta quarta-feira, 7, a capital e a região metropolitana de São Paulo tiveram 14 chamados para queda de árvores, um para alagamento e quatro para desmoronamento/desabamento, com registro das duas mortes em Osasco.

Nesta quarta, o tempo deve permanecer instável, nublado e chuvoso. Na madrugada, há possibilidade de chuva isolada com baixo potencial e, ao longo do dia, pancadas de chuva com maior concentração estão previstas no decorrer da tarde e da noite. Os termômetros oscilam entre 19ºC e 27ºC.

A partir de quinta-feira, 8, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da capital, as temperaturas se elevam significativamente, ficando acima dos 30°C. Enquanto isso, as precipitações diminuem sobre a região, de acordo com as simulações atmosféricas mais recentes. A mínima, segundo a Climatempo, deve ser de 18ºC.

Na sexta-feira, 9, o dia será ensolarado, com temperatura variando entre 18ºC e 31ºC. Também não há previsão de chuva para o fim de semana.

Família é encontrada morta, após enxurrada, no interior de SP

Na segunda-feira, 5, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas, em um carro que teria sido arrastado pela enxurrada durante um temporal que atingiu a região de Monte Alto, interior de São Paulo.

Os corpos do casal e da filha, de sete anos de idade, foram encontrados por agricultores que viram o carro com as rodas para cima, em uma vala, próxima da estrada rural que liga a área urbana ao bairro rural de Areias. A família estava desaparecida desde domingo, 4.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada ao local, mas as vítimas estavam mortas.





