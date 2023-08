Duas pessoas são esfaqueadas dentro de trem da Linha 9-Esmeralda; agressor foi preso

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal, na tarde de terça-feira, 8, após esfaquear dois passageiros dentro de um trem na Estação Cidade Universitária, da Linha 9-Esmeralda, na região do Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a ViaMobilidade, que administra a linha, a ocorrência foi registrada por volta das 17h20. O agressor foi detido e os feridos foram socorridos na estação pelos agentes e encaminhados para atendimento em hospital.

“Um homem foi detido por agentes de atendimento e segurança na Estação Cidade Universitária, da Linha 9-Esmeralda, após ferir dois passageiros com uma faca dentro de um trem”, disse a ViaMobilidade.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), um casal entrou em um vagão na estação Pinheiros quando a mulher começou a discutir com outra sobre o acesso ao vagão.

O homem tentou acabar com a briga, quando o indiciado interferiu e puxou uma faca da mochila e golpeou o homem que tentava acabar com a briga. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas, onde foi submetido a procedimento cirúrgico.

Uma passageira que estava próximo ao tumulto também ficou ferida e foi levada ao Hospital São Luiz, onde foi medicada e, em seguida, liberada.

O indiciado foi detido na estação Cidade Universitária e levado ao 14º DP (Pinheiros), onde o caso foi registrado. O departamento solicitou perícia no local e analisa as imagens de câmeras de segurança para esclarecer os fatos. O autor da ocorrência permanece preso, à disposição da Justiça. As causas do crime estão sendo investigadas.

Duas pessoas são esfaqueadas dentro de trem da Linha 9-Esmeralda. Na foto, imagens de trens metropolitanos administrados pela ViaMobilidade. Foto: Divulgação/ViaMobilidade

