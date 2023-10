Eclipse solar: veja onde assistir ao fenômeno em planetários e parques de São Paulo

Neste sábado, 14, o dia vai virar noite em parte do Brasil, em função do Grande Eclipse das Américas. Em São Paulo, o fenômeno ocorre apenas de forma parcial e deve começar a partir das 15h, atingindo o ápice por volta das 16h30.

Abaixo, confira dicas com programações especiais para observar o fenômeno de forma segura e bem informada.

Planetário do Parque do Carmo

Na zona leste, o Planetário do Parque do Carmo - Olavo Egydio Setúbal vai promover uma observação segura do eclipse, com uso de um dispositivo chamado Sunspotter, que vai projetar uma imagem do Sol e, assim, proteger os olhos do público de qualquer dano ocular possível, uma vez que não é recomendável olhar diretamente para o fenômeno. O parque ainda terá uma equipe de astrônomos, cientistas e professores durante a atividade.

O evento vai de 15h às 18h e é indicado para o público geral a partir dos 5 anos. Ao todo, serão disponibilizadas 160 vagas gratuitas e distribuídas no local, por ordem de chegada.

Planetário Ibirapuera

A partir das 11h, o Planetário Ibirapuera oferece na sala de projeção uma sessão especial de 40 minutos do “Eclipse à vista”, que terá explicação do astrônomo Marcelo Rubinho sobre o fenômeno, seus efeitos, causas e significados. O evento, entretanto, não se estende até o horário do eclipse, previsto para começar em São Paulo às 15h.

A classificação etária é livre e os ingressos custam a partir de R$ 15 (meia-entrada). Eles estão disponíveis no site oficial da Urbia, administradora do parque (clique aqui).

Eclipse solar anular poderá ser visto do Brasil neste sábado, 14 Foto: AP Foto/Shuji Kajiyama

Jardim Botânico de Bauru

Em Bauru, o Jardim Botânico vai oferecer uma tarde de atividades especiais focadas no eclipse, com direito a uma oficina para construir seu próprio “observatório portátil” (os interessados devem levar uma caixa de sapatos vazia). A observação será guiada por Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório Didático de Astronomia Lionel José Andriatto e professor do Departamento de Física e Meteorologia da Unesp de Bauru.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no site do Jardim Botânico (clique aqui).

Sesc Rio Preto

O Sesc Rio Preto vai receber visitantes na área externa para uma aula aberta de ciências e astronomia ministrada pelo professor Alexandre César Dourado Neves. O evento começa às 15h e é indicado para o público geral a partir dos 7 anos. As entradas são gratuitas (saiba mais aqui).

Observatório Abrahão de Moraes, do IAG/USP (Vinhedo)

Das 15h às 17h30, o Observatório Abrahão de Moraes do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, em Vinhedo, vai oferecer equipamentos e instruções para a observação do eclipse. A organização recomenda que o público leve sombrinha, guarda chuva e garrafas de água.

O evento está sujeito às condições meteorológicas do dia e será cancelado em caso de chuva. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis aqui.