Em Alto de Pinheiros, ladrões invadem casa, amarram idosos e levam joias, relógios e armas

Assaltantes invadiram a casa de um casal de idosos de 79 e 80 anos no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista, na madrugada deste sábado, 12. Eles levaram R$ 20 mil das vítimas, além de joias, relógios, celulares, um notebook e duas pistolas registradas no nome do idoso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o casal de idosos e a neta dormiam quando foram surpreendidos por três assaltantes armados com um objeto semelhante a uma faca por volta das 2 horas da madrugada de sábado.

Assaltantes invadem casa de idosos em Alto de Pinheiros, em São Paulo. Foto: Reprodução/ Band TV

Os suspeitos amarraram as mãos das vítimas e ficaram no imóvel por algumas horas, antes de fugirem. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem na casa, encontraram as vítimas.

“Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como roubo a residência no 14° DP (Pinheiros)”, informou a secretaria. Ainda não há informações sobre a identidade do trio.

Falsos motoboys e mais violência marcam alta de roubos na região

A frequência de assaltos e a violência usada por criminosos nas ocorrências voltaram a preocupar moradores de Pinheiros, como mostrou o Estadão. Os casos têm sido marcados pela participação de falsos entregadores com uso de arma de fogo. Em julho, chamou a atenção uma abordagem que terminou com a vítima perseguida e atingida por um tiro de raspão na cabeça.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve alta de 6,7% nos roubos registrados no primeiro semestre deste ano no 14.° Distrito Policial, que atende a região, em comparação com o mesmo período ano passado. Os casos passaram de 1.592, nos seis primeiros meses em 2022, para 1.699, de janeiro a junho deste ano.

A secretaria diz adotar medidas de reforço. Vídeos de câmeras de segurança têm registrado a ação dos criminosos, que atuam rapidamente nos roubos e fogem em seguida. As imagens, cedidas pela Gabriel, startup que atua com monitoramento e tecnologia na área de segurança, mostram que os ladrões costumam tampar a placa da motocicleta com uma sacola plástica ou máscara descartável.

O alvo prioritário tem sido os aparelhos celulares. Depois dos assaltos, os envolvidos acessam o sistema do celular e trocam as senhas. Pelo e-mail da vítima, conseguem ter acesso aos aplicativos de banco, já que a verificação de autenticidade costuma ser pelo próprio celular da pessoa. Então, fazem transferências e pedem empréstimos. São ocorrências com alto prejuízo para a vítima.