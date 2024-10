Enel diz que terá operação reforçada por risco de novo temporal em SP

A concessionária Enel afirmou nesta quinta-feira, 17, que não há mais crise de falta de energia elétrica em São Paulo e na região metropolitana. Ainda há 36 mil clientes sem luz, mas o número é considerado “normal” pela companhia.

PUBLICIDADE A Enel afirma que mantém o efetivo de profissionais reforçado como medida de prevenção para a nova tempestade prevista para o fim de semana. A Defesa Civil Estadual prevê ventos de até 60 km/h entre sexta-feira, 18, e domingo, 20. Segundo Guilherme Lencastre, presidente da Enel São Paulo, cerca de 2,4 mil profissionais atuam hoje para manter e reparar danos na rede elétrica paulista, sendo maioria deles eletricistas. “Estamos aproveirando a equipe maior para fazer inspeções na rede, para ver onde estão os defeitos e fazendo as correções, além de manter a prontidão”, disse o presidente.

Registro de queda de árvores e luz na Rua Gregório Allegri, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Foto: Fábio Vieira/Estadão - 14/10/2024

A empresa recebeu reforço de profissionais de outras cidades e países para atuar no apagão histórico na Grande de São Paulo, que se deu após forte tempestade na última sexta-feira, 11. Ao todo, foram 3,1 milhões de imóveis com interrupção no fornecimento de energia, 1,1 milhão a mais que em novembro de 2023.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo também convocou as empresas para uma reunião, nesta quinta-feira, para discutir medidas preparatórias para os eventos climáticos.

“Em ofício, o secretário chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, solicitou que as empresas apresentem um plano de contingência e uma série de ações de mitigação de possíveis danos e interrupções no fornecimento de energia, além de reforçar as equipes de atendimento à população”, informou a Defesa Civil, em nota.

O órgão estadual também pediu melhorias na comunicação com o governo. “Solicitamos ainda que, durante a vigência do Aviso de Risco, seja estabelecido canal de comunicação direto entre a concessionária e o Gabinete de Crise da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a fim de fornecer informações detalhadas sobre as pessoas afetadas pela interrupção de energia elétrica”, afirma o ofício.

O presidente da Enel disse que a concessionária eatá “totalmente aberta, como concessionária de serviço público, a detalhar todos os tipos de informações”. Nesta quarta, 16, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que a Enel passe a compartilhar, em tempo real, as informações de seu centro de controle operacional com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e com as prefeituras das cidades atingidas pelo apagão.

Passagem de frente fria

A Defesa Civil do Estado diz que haverá passagem de uma frente fria por São Paulo a partir desta sexta-feira, trazendo “precipitações significativas”, raios e rajadas de vento que podem chegar a mais de 60km/h. Há possibilidade, ainda, de queda de granizo em pontos isolados.

“O acumulado de chuvas no final de semana pode chegar a 200 milímetros em diversas regiões do Estado”, afirma a Defesa Civil.

O presidente da Enel chamou a tempestade da última sexta-feira, 11, de “maior evento climático” da história da concessão, com queda de 40% mais postes de energia elétrica e 48% mais interrupções de serviço em imóveis que em novembro de 2023, segundo pior evento climático da concessionária em São Paulo, que assumiu mo fim de 2018.