Enem: confira o gabarito extraoficial da prova

O cursinho pré-vestibular Bernoulli divulgou na noite deste domingo, 13, o gabarito das provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que foram realizadas neste domingo, 13, em todo o País. Os 90 exercícios de Linguagens e Ciências Humanas foram respondidos pela equipe de professores do cursinho e não são as repostas oficiais do Inep.

Prova Amarela

Gabarito extraoficial do Curso Bernoulli; Inep vai divulgar gabarito ao longo da semana

Prova Branca

Prova Azul

Prova Rosa

Na prova de Linguagens, os professores responderam as 45 questões objetivas, sendo 40 de Português e 5 de Inglês ou Espanhol. Na parte de Ciências Humanas, foram outras 45 questões abarcando assuntos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Os candidatos também tiveram que escrever uma redação dissertativa para sustentar uma ideia.

Alunos aguardam para fazer a prova de ingresso no ensino superior, no colégio Objetivo, na zona sul da capital paulista Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Esta é a primeira parte do exame, no próximo domingo, 20, os candidatos farão as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

O gabarito oficial será disponibilizado online pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) em até três dias úteis após a aplicação das últimas provas. O Inep ainda vai divulgar quando as notas serão publicadas em seu site, por meio de acesso individual do participante com login, no endereço enem.inep.gov.br/participante