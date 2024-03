Energia volta a cair na Vila Buarque e Santa Cecília: ‘Apenas quatro horas com luz, é angustiante’

“Apenas quatro horas com luz. No prédio onde moro, a energia foi cortada na segunda-feira, 18, e retomada nesta quarta-feira por volta das 9 horas. Mas voltou a cair novamente por volta das 13 horas”, disse a fisioterapeuta Gastone Sabino Tenório Lins, de 37 anos, que mora na Rua Martim Francisco, entre as ruas Jaguaribe e Canuto do Val. “E é bem desgastante ficar sem luz e água. É angustiante.”

Nas redes sociais, também há relatos semelhantes de moradores da Santa Cecília. “Falta de energia de novo”, disse um internauta. Também há queixas com relação a interrupção no bairro de Higienópolis e na região da Rua da Consolação.