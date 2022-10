Enfermeira de 81 anos morre asfixiada por criminosos durante assalto na zona sul de SP

Uma enfermeira de 81 anos morreu sufocada durante um assalto à residência na manhã de sábado, 22, na Rua Aracanga, no Sacomã, na zona sul de São Paulo. Conforme relato das testemunhas, três criminosos participaram do caso, que foi registrado como latrocínio. Ninguém foi preso até o momento.

Caso foi registrado como latrocínio pelo 26º Distrito Policial (Sacomã)

A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que policiais militares atenderam a ocorrência e foram informados que o crime ocorreu por volta das 6h. Três homens entraram no imóvel e exigiram dinheiro, joias, entre outros objetos de valor das vítimas.

Estavam no local a enfermeira Tamami Ikuno, de 81 anos, e mais duas pessoas: outra mulher, de 55, e um homem, de 61. Não foi especificada pela polícia a relação entre os três.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a idosa ficou nervosa em determinado momento e começou a gritar. Um dos criminosos a asfixiou e ela não resistiu. O caso foi registrado como latrocínio pelo 26º Distrito Policial (Sacomã), que requisitou perícia.

O crime agora é investigado pelo 83º Distrito Policial (Parque Bristol). Na manhã desta segunda-feira, 24, um veículo suspeito de ter sido usado no latrocínio foi encontrado queimado na Rua Tocantínia, no Sacomã.

A polícia informou que o carro foi periciado e que, quando forem concluídos, os laudos serão analisados pela autoridade policial para auxiliar no esclarecimento dos fatos. “As equipes da unidade realizam diligências para identificar e prender os autores. Detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial”, informou.

Enfermeira teve partipação ativa em associações, diz conselho

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) informou que lamenta o falecimento e transmitiu condolências a amigos, alunos e familiares. “É com profundo pesar que o Coren-SP comunica o falecimento da enfermeira Dra. Tamami Ikuno, vítima de covarde homicídio durante assalto a sua residência”, informou.

O conselho informou que Tamami era professora e fazia trabalho voluntário, como acupunturista, pela Associação Comercial do Estado de São Paulo e pelo Rotary Clube de São Paulo. Participou de publicações sobre dimensionamento de enfermagem, segurança do paciente, entre outros temas que contribuíram com a prática segura da profissão.

“Foi conselheira do Coren-SP e contribuiu para a fundação e fortalecimento de diversas associações representativas da enfermagem, integrando a Associação Brasileira de Enfermagem”, complementou a entidade.

A enfermeira era a atual tesoureira da Associação Brasileira de Especialistas e Trabalhadores Disbáricos (ABRAETD). Em nota, a instituição a homenageou: “Era pequena no tamanho, mas gigante em amor. Ela que acolheu tantos e trilhou um caminho honroso, partiu nos deixando um legado de fé, compaixão e esperança”.