Engavetamento de motos deixa três mortos e 27 feridos em Campinas

Um acidente com um grupo de motociclistas na rodovia Santos Dumont, na altura de Campinas, interior de São Paulo, deixou três mortos e 27 feridos no começo da madrugada deste sábado, 22. Segundo informações da prefeitura de Campinas, via Guarda Municipal (GM), a ocorrência aconteceu depois de um engavetamento entre as motos, que acabou levando a uma série de atropelamentos na sequência.

Bruna Maldonado Martins, de 33 anos, e Leonardo Souza Gomes, de 26, são duas das três vítimas provocadas pelo acidente. A terceira, uma mulher, não foi identificada. Dos feridos, um se encontra em estado grave, um aguarda por cirurgia, quatro estão em observação e 21 já receberam alta. Todos foram socorridos e levados para hospitais da cidade.

Acidente na Rodovia Santos Dummont, na altura de Campinas, deixa três mortos e 27 feridos. Foto: Google Street View/

O grupo de motociclistas participava de um evento chamado “rolê”, que foi organizado na internet e chegou a reunir mais de 200 pessoas, segundo a Guarda Municipal de Campinas. Eles teriam partido da cidade em direção à rodovia Santos Dumont, e cometido algumas infrações pelo caminho, como andar na contramão e ultrapassar o sinal vermelho.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), ligada à Secretaria Municipal de Transportes de Campinas, disse que o “rolezinho” é um “tipo de comboio organizado pelas redes sociais”, sem aviso prévio, e feito de forma a driblar a fiscalização. “A Emdec está averiguando se as infrações foram flagradas pelos equipamentos eletrônicos de controle de velocidade”, disse em nota o órgão, que faz o monitoramento de trechos urbano.

Também por meio de comunicado, a Guarda Municipal afirmou que conseguiu dispersar parte dos motociclistas envolvidos no rolê, mas que “não foi possível ter o controle total das ações” porque a quantidade de veículos era muita e formação dos grupos se dava em diferentes pontos da cidade.

Bruna Maldonado Martins será enterrada neste domingo, 23, em Campinas. Pelas redes sociais, ela se apresentava como tecnóloga, formada em estética e cosmética, e trabalhava em um estúdio de beleza, na cidade.

Continua após a publicidade

Leonardo de Souza Gomes era membro de uma torcida organizada do São Paulo, a Embaixada Campinas. Pelas redes sociais, torcedores prestaram homenagem ao colega.

“Nosso querido amigo veio a óbito na madrugada de hoje. Foi pela primeira vez no Morumbi com a gente e, desde então, tem sido mais um apaixonado pelo São Paulo F.C. Hoje, ele nos deixa sem se despedir. Não terá velório, pois a família é de Minas Gerais, mas faremos uma pequena homenagem com número de pessoas limitada”, diz o comunicado da Embaixada Campinas.