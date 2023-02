Escola pega fogo na Casa Verde, na zona norte de SP

Uma escola estdual pegou fogo no início da tarde desta terça-feira, 17, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. Sete viaturas foram mobilizadas e contiveram as chamas. Não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.

A Secretaria da Educação do Estado informou que o incêndio ocorreu em uma das salas da Escola Estadual Padre Manuel da Nóbrega. Segundo a pasta, a instituição está sem aulas, por causa das férias escolares. “O boletim de ocorrência será registrado e as causas serão apuradas”, disse, em nota.

Chamas começaram por volta de 12h; segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido Foto: Felipe Rau/Estadão

Nas proximidades do bairro, na zona norte, foi possível ver uma extensa nuvem de fumaça preta no céu no início da tarde. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chegou a fazer uma interdição, mas a rua já foi liberada.

De acordo com o Tenente Gabriel Palopoli, que junto a outros 15 bombeiros atendeu a ocorrência, o fogo ocorreu no anfiteatro da escola, mas a fumaça se alastrou por outras salas. Para impedir que as chamas invadissem outros ambientes, os agentes precisaram fazer uma “entrada forçada”, quebrando a parede posterior da sala.

Havia sete funcionários na escola, mas eles trabalhavam na administração, que, segundo o tenente, fica no lado oposto ao anfiteatro. “A gente tirou todo mundo, abriu as janelas, eliminamos a fumaça e o incêndio foi contido e controlado nesse ambiente (o anfiteatro).” Nenhum dos presentes precisou de atendimento médico.

Fogo começou no anfiteatro da escola, mas fumaça se alastrou por outras salas Foto: Felipe Rau/Estadão

A empresária Lucineia Minotele de Moraes, de 60 anos, que tem uma oficina na região, conta que seus funcionários perceberam a fumaça por volta das 12h e ela chamou as autoridades. Logo que os bombeiros chegaram, diz, era possível ver “labaredas grandes” saindo da sala.

Lucineia afirma que tudo aconteceu de maneira muito rápida. Os bombeiros chegaram, quebraram o portão da escola, removeram três carros estacionados por lá e, então, quebraram a parede da sala que queimava. “Deu um desespero.”

Ela conta que, para avisar os funcionários do incêndio e removê-los da edificação, os bombeiros precisaram bater no vidro da janela. Para ela, isso é um indicativo de que eles não haviam percebido o incêndio.