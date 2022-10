Estadão lança plataforma gratuita sobre bairros de SP; versão impressa terá 1 milhão de exemplares

A prestação de serviços oferecida por meio de conteúdo de qualidade pode ajudar, principalmente, quem vive em regiões mais distantes a ter acesso a informações que impactam positivamente na sua vida diária. Com esse objetivo, o Estadão lança neste mês o Estadão Expresso Bairros, uma plataforma dedicada exclusivamente ao jornalismo hiperlocal. Com 32 edições diferentes – uma para cada sub-região da cidade –, a versão impressa terá periodicidade mensal e tiragem de 1 milhão de exemplares. O material será distribuído gratuitamente em bancas, estações de trem e de metrô, terminais de ônibus e em outros pontos de São Paulo.

Um dos modelos da versão impressa do projeto Estadão Expresso Bairros. Foto: Divulgação

Leia também Bom Retiro atrai fãs de cultura coreana com arte urbana, bares e karaokês; veja o que conhecer

As primeiras edições, que reúnem informações sobre as atrações da Virada Esportiva, que ocorre em novembro, a ampliação do prazo para a vacinação contra a poliomielite e o recapeamento de ruas da cidade, começam a chegar às bancas nesta quarta-feira, 19.

A distribuição segue até o fim do mês. O projeto também estará disponível no site Estadão Expresso Bairros, nas redes sociais e em boletins da Rádio Eldorado.

Prorrogação do prazo de vacinação contra a poliomielite é um dos destaques do lançamento da plataforma Estadão Expresso Bairros. Foto: Sebastião Moreira/Estadão

Diariamente, uma equipe dedicada vai produzir notícias para o site relacionadas com cada uma das sub-regiões da capital paulista. Para facilitar a leitura, o leitor poderá escolher as localidades que quer acompanhar e, uma vez por semana, receberá os principais conteúdos por WhatsApp. Clique aqui para realizar o seu cadastro.

Para Luís Fernando Bovo, diretor de Conteúdo e Operações do Estadão Blue Studio, a iniciativa surge com o propósito de levar informação de qualidade às diferentes sub-regiões da capital paulista.

“Acreditamos que bairros mais afastados do centro da cidade não recebem tanta informação como deveriam. O Estadão Expresso Bairros vem com esse objetivo, o de levar conteúdos relevantes sobre prestação de serviço para todas as localidades”, disse ele.

Um dos modelos da versão impressa do projeto Estadão Expresso Bairros. Foto: Divulgação

O conteúdo também estará presente em boletins diários na programação da Rádio Eldorado (107,3 no dial ou pelo site e aplicativo no celular). Poderá ser acessado ainda por meio das redes sociais do Estadão, que vão divulgar todos os dias os principais assuntos em destaque.

“Com mais informações de qualidade, os moradores da cidade vão poder tirar melhor proveito dos serviços públicos, por exemplo”, acrescenta o diretor.

Recapeamento de ruas da cidade é um dos temas do Estadão Expresso Bairros. Foto: Talita Rodrigues/Estadão

Além de contar com o apoio da Prefeitura de São Paulo para o fornecimento de conteúdo, a iniciativa tem parceria com a agência Momentum. Conforme Bovo, todo o material tem a curadoria da redação do Estadão Expresso Bairros.

Pioneiro no jornalismo hiperlocal, o Estadão segue com o Estadão Expresso no digital e o Estadão Expresso Na Perifa, parceria com a 99, que reúne conteúdos produzidos por coletivos comunitários do País.

O jornal também já trabalhou com outros projetos voltados para este tipo de conteúdo: O Seu Bairro, que tinha circulação impressa, e o #BairrosSP, em publicação digital.