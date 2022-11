Britânico é sequestrado na zona norte de SP após assistir ao jogo do Brasil

Um britânico de 36 anos foi sequestrado na noite de segunda-feira, 28, na Rua Doutor Campos Mello, no Jardim Bandeirantes, na zona norte da capital paulista. A polícia apreendeu um adolescente, de 16 anos. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), dois homens, de 20 e 30 anos, são investigados.

Os policiais militares foram acionados para uma ocorrência em que três homens armados estariam mantendo uma pessoa refém. Segundo a SSP, a equipe, em patrulhamento pela região, conseguiu localizar e deter a quadrilha. O estrangeiro foi libertado.

“Os dois investigados não foram reconhecidos pela vítima, bem como nada de ilícito foi encontrado com eles. O menor foi identificado como sendo um dos autores do crime”, disse em nota.

Edifício onde está localizada a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

O estrangeiro, que não teve a identidade revelada, contou que foi para um estabelecimento da região no início da tarde, onde assistiu ao jogo do Brasil contra a Suíça pela Copa do Mundo no Catar.

Ele relatou que deixou o local para comprar uma refeição e foi chamado por uma mulher, com quem parou para conversar. Em seguida, a vítima foi abordada por bandidos e colocado dentro de um veículo.

“Enquanto esteve em posse do bando, foi ameaçado e teve um relógio, cinto, tênis, celular e uma quantia em dinheiro roubados”, acrescentou a SSP.

O caso foi registrado como roubo e ato infracional análogo a roubo pelo 72º Distrito Policial (Vila Penteado).