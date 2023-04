Estratégia na Cracolândia está no ‘caminho certo’ e saques expõem reação do tráfico, diz secretário

As invasões e saques em uma drogaria e um mercado na Avenida São João, no centro de São Paulo, na sexta-feira, 7, são a reação do tráfico de drogas à estratégia da Prefeitura na região da Cracolândia. Além disso, eles apontam que o poder municipal está no “caminho certo” na forma de atuar na maior concentração de dependentes químicos da região central da cidade.

A avaliação é feita por Alexis Vargas, secretário executivo de Projetos Estratégicos da Prefeitura de São Paulo. “Os saques mostram que estamos mexendo com a economia da Cracolândia e que a estratégia está no caminho certo”, afirmou o secretário ao Estadão. “Esses saques são a resposta do crime organizado às iniciativas do poder público, que tem conseguido reduzir o comércio de drogas na região”, afirma Vargas.

Para minimizar os transtornos causados pelas invasões e saques, Alexis promete uma “presença forte e robusta” do policiamento. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que intensificou o patrulhamento comunitário e preventivo, ampliando o número de viaturas e motos em pontos estratégicos, sendo 90 agentes a mais nas ruas, além dos 80 guardas e 20 viaturas da Inspetoria de Operações Especiais (IOPE) que já atuam no território. De acordo com Prefeitura, a região conta com mais de 500 agentes da GCM.

Fluxo da Cracolândia em rua do centro de São Paulo. Saques na região têm preocupado comerciantes e moradores Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Desde o ano passado, houve a dispersão dos dependentes químicos após operação policial Praça Princesa Isabel. A mudança vem sendo alvo de reclamações de comerciantes locais e dos moradores. O secretário afirma que estratégia de atuação será mantida. “Vencemos a batalha nos Campos Elíseos, onde o tráfico permaneceu durante anos. Vamos em frente agora na Santa Ifigênia, com o apoio dos moradores e dos comerciantes”, diz Vargas.

A instalação de câmeras de monitoramento com a tecnologia de reconhecimento facial, uma das ações previstas pela Prefeitura para a região da Cracolândia, está parada. A licitação para compra dos equipamentos foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Município e virou alvo de inquérito do Ministério Público de São Paulo. Há riscos de violação aos diretos à intimidade e à privacidade e uma possível discriminação racial. Alexis afirma que a expectativa é instalar as câmeras ainda neste ano.

Saques são investigados pela polícia

A polícia ainda investiga o que levou aos saques nos estabelecimentos no centro, mas algumas hipóteses já são descartadas. Na avaliação de investigadores do Denarc, departamento da Polícia CIvil focado em reprimir o narcotráfico, os episódios não têm relação com o avanço da maconha sintética nas ruas. “Não faz sentido a violência ter aumentado na região em razão do suposto consumo das drogas K, uma vez que a violência não costuma ser efeito desse tipo de droga canabinoide”, disse um delegado.

Ainda na sexta, 7, foram efetuadas duas prisões em flagrante após os saques. Os suspeitos estavam com pertences retirados do minimercado Extra e foram neutralizados por agentes da Guarda Civil Militar (GCM) durante a tentativa de fuga. Segundo a polícia, um deles já havia sido preso por furto anteriormente.

Agora, a Polícia Civil aguarda o envio das imagens internas dos estabelecimentos para avançar na identificação de mais envolvidos. “Através dessas imagens, vamos tentar localizar e identificar os autores do crime”, disse o delegado Alexandre Dias, titular do 3º Distrito Policial.

Segundo ele, a área interna da drogaria não foi preservado após o saque, o que impossibilitou a realização de perícia no local. “Isso prejudica um pouco as investigações, mas estão sendo realizadas todas as diligências possíveis para identificação daqueles indivíduos que ali adentraram”, afirmou. As investigações estão concentradas no 3º DP. /COLABOROU ÍTALO LO RE