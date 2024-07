Ex-panicat é presa por ofender funcionária e agredir PM no interior de SP

A ex-panicat Ana Paula Leme, de 47 anos, foi presa após ofender funcionários de uma loja de conveniência e agredir um policial, na noite de sábado, 20, em Campinas, interior de São Paulo. A influencer teria tentado sair sem pagar uma conta de R$ 110, após consumir lanches, cervejas e salgados.

Ao ser abordada pelos policiais, agrediu um deles com um chute na genitália. Ela foi autuada em flagrante pela Polícia Civil, chegou a ser levada presa, mas foi liberada após pagar fiança no valor de um salário mínimo.

Ana Paula foi presa, e depois liberada, após se negar a pagar conta em loja de conveniência e agredir um policial com um chute, em Campinas. Foto: SBT News Via Youtube

PUBLICIDADE O caso aconteceu na região de Cambuí. De acordo com testemunhas, Ana Paula chegou ao local por volta de 21 horas dirigindo seu carro, mas já apresentava sinais de embriaguez. Conforme os depoimentos à polícia, a mulher pediu uma cerveja e um lanche. Depois de tomar três cervejas, ela pediu salgado, alegou que estava ruim e o jogou sobre a mesa, exigindo a troca. Depois de recusar o novo salgado, ela saiu do local dizendo que não pagaria a conta. Ao ser interpelada, xingou a funcionária de “vaca gorda”. A ofendida chamou a PM.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando a mulher resiste à abordagem e acaba sendo algemada. Quando é levada para a viatura, ela reage desferindo um chute no policial militar que estava à sua frente. O PM se abaixa aparentando dor após receber o golpe. A mulher é contida e colocada na parte de trás da viatura, no compartimento usado para levar presos à delegacia. Na repartição, Ana Paula ameaçou a funcionária e continuou proferindo ofensas contra os policiais.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), policiais militares foram acionados pela funcionária da conveniência, na rua Maria Monteiro, após a mulher se recusar a pagar os produtos que consumiu e ofendê-la. “A indiciada apresentava sinais de embriaguez. Durante a ocorrência, ela ofendeu os policiais, além de resistir à prisão. Em seguida, foi contida e encaminhada ao 1.º Distrito Policial de Campinas, onde continuou a ofender as equipes policiais”, disse.

Segundo a nota, a mulher foi presa em flagrante, às 21h10 de sábado, por resistência, ameaça, injúria, embriaguez ao volante, desacato e outras fraudes. Ainda segundo a SSP, foi solicitado exame para constatação da embriaguez e toxicidade ao Instituto Médico Legal (IML) e a mulher foi encaminhada à Cadeia Feminina de Paulínia. Na audiência de custódia, já no domingo, a Justiça determinou que a indiciada fosse solta mediante o pagamento de fiança.

Ana Paula ficou conhecida pela sua participação no programa humorístico Pânico e do reality Casa Bonita 1, do Multishow. Ela também se apresenta como Miss Reef Brasil e ring girl (a mulher que entra no ringue após as rodadas de combate), tendo ainda posado para a revista Playboy. Em sua rede social no Instagram, a influencer somava 117 mil seguidores nesta segunda-feira, 22.

A reportagem entrou em contato com Ana Paula pelas redes sociais e aguarda retorno. O Estadão não conseguiu contato com a defesa da ex-panicat. O espaço permanece aberto para manifestação.