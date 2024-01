Explosão em restaurante no interior de SP deixa quatro pessoas gravemente feridas

Uma explosão em um restaurante de Jacareí, no interior de São Paulo, deixou sete pessoas feridas, sendo quatro em estado grave. O caso aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira, 11, no bairro Parque dos Príncipes, e a suspeita é de que o acidente possa ter sido provocado por um vazamento de gás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu um chamado às 12h11. No local do acidente foram encontrados dois cilindros de gás com fogo concentrado. O caso foi registrado como “explosão ambiental”, e três viaturas atuaram na ocorrência.

Possível vazamento de gás pode ter provocado explosão em restaurante de Jacareí. Foto: @nossajacarei/Instagram

As vítimas do acidente, segundo a corporação, sofreram queimaduras e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levadas para hospitais.

A Prefeitura da cidade informou que elas foram levadas para Santa Casa de Jacareí. A administração afirmou que, das quatro pessoas em estado grave, duas vão para São José dos Campos, uma para Campinas, ambos os municípios no interior do Estado, e outro paciente será levado para um hospital particular.

Os outros três pacientes seguem em observação, segundo a prefeitura.