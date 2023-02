Luiz Gonzaga usando o Copan de sanfona? Artista faz releitura de cartões-postais de SP; veja fotos

Desde 12 de janeiro, os visitantes do Shopping Center 3, na Avenida Paulista, podem apreciar os cartões-postais da maior cidade brasileira de uma forma diferente. Ao misturar fotografias com ilustrações, as obras da exposição ‘Redescobrindo São Paulo’ dão novas perspectivas aos pontos turísticos mais famosos da capital paulista. O Museu de Arte de São Paulo (MASP) vira brinquedo de criança, o Edifício Copan transforma-se na sanfona de Luiz Gonzaga e a Avenida 23 de Maio passa a ser uma pista de autorama. Tudo ganha novas cores e significados.

São 20 obras em exposição. Todas resultado da parceria entre o designer Jean Rosa, que assina as ilustrações, com o fotógrafo Mavinho Acoroni, responsável pelas imagens aéreas de São Paulo. A mostra é gratuita e fica em cartaz até 29 de janeiro.

Na obra de Jean, o Copan, registrado pelo fotógrafo Mavinho, virou sanfona de Luiz Gonzaga Foto: Mavinho Acoroni

Processo criativo

Misturar aspectos gráficos com as fotografias de São Paulo começou quase como uma brincadeira para Jean, que compartilhava essas intervenções apenas em sua rede social. No entanto, a brincadeira ganhou proporções maiores quando ele viu o engajamento em suas publicações aumentar. “Quando eu postei a do Copan, com a mulher de toalha, o número de compartilhamentos foi muito grande. O pessoal do Shopping Center 3 viu, gostou e fez a proposta para a exposição”, revela.

A partir disso, junto com o fotógrafo Mavinho, o processo criativo começou. E foi bem orgânico, conforme eles explicam. “O processo pode começar pelas fotos. Às vezes eu bato o olho e imagino aquele prédio como um objeto”, diz. Além disso, aspectos da sua memória afetiva são levados em consideração. “O prédio em 360 graus, por exemplo, foi com base em uma brincadeira que tenho com as minhas filhas”, diz.

Ele também busca respeitar as formas e cores originais dos prédios, pois, conforme o designer explica, essas construções também são uma obra de arte. “A ideia é fazer a minha arte interagir com a arte deles. A intenção não é ser agressivo com ninguém, mas trazer um ar mais lúdico para as coisas.”

Com relação às fotografias, o processo também é bastante natural, mesmo com alguns percalços no meio do caminho. “Para essa foto do Copan com o Luiz Gonzaga, eu não levei a bateria do drone totalmente carregada, porque era para fazer apenas uma foto”, diz o fotógrafo Mavinho. Mas naquele dia ventava bastante, o que fazia com que a bateria descarregasse mais rápido. “Então teve aquela emoção de correr para fazer as fotos bem rápido para não ter perigo do drone cair”, lembra.

Ele também teve de lidar com as instabilidades do clima paulistano. “Uma vez eu esperei parar de chover por quase uma semana para poder sair e fazer as fotos”, diz. “São Paulo são as quatro estações em um dia só e aí você tem que ir arriscando até dar certo”, brinca.

Retorno do público

Mesmo com os contratempos, o retorno do público fez tudo valer a pena. Jean conta que, desde que as obras foram expostas no shopping, passou a receber diversos relatos – dos mais emocionantes aos mais divertidos. “Uma mulher, que o pai era nordestino e trabalhou na construção do Copan, viu a intervenção com o Luiz Gonzaga, se emocionou e nos agradeceu por ter despertado essa lembrança nela”, diz.

A obra da criança brincando com os apartamentos de um prédio como se fossem blocos de madeira também trouxe histórias divertidas. “O dono desse apartamento entrou em contato comigo. Ele ficou feliz e achou bastante inusitado”, revela. “É uma exposição que mexeu muito com as pessoas”, diz o designer, que até então nunca tinha visitado os pontos turísticos de suas obras, como o Copan e a Avenida Paulista. “Chegar e ver o shopping lotado com pessoas querendo tirar foto comigo e se emocionando foi bem bacana”, explica.

Para Marvinho, a sensação foi de realização. “Você sai do virtual e vai para o físico”, explica. “Eu costumo ir para a exposição e ficar de longe observando as pessoas passando, tirando fotos com a exposição. É bem legal poder ver isso pessoalmente”, diz.

Serviço

Exposição Redescobrindo São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 2.064 – Cerqueira César. Shopping Center 3, Piso Augusta.

Dias e horários: De segunda a sábado, das 8h às 22h, e domingos e feriados, das 10h às 22h. A exposição fica em cartaz até domingo, 29/1.

Valor: A entrada é gratuita.