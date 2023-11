Faixa azul: avenidas Sumaré e Paulo VI, em SP, ganham espaço para motos; veja como funciona

A faixa azul para motos nas avenidas Sumaré e Paulo VI, na zona oeste da capital paulista, começam a funcionar nesta segunda-feira, 6. Com isso, a cidade chega aos 33 km de faixas azuis, que tem por objetivo aumentar a segurança e proporcionar agilidade nos deslocamentos de motociclistas nas principais vias.

O novo trecho fica entre as faixas veiculares 1 e 2 das avenidas Sumaré e Paulo VI. Ele tem início na altura da Rua Apiacás e vai até a Varginha, segue pela Paulo VI, onde inicia na Varginha e termina na Lisboa.

As vias são sinalizadas com o balizamento horizontal branco e azul e o entorno recebe placas indicativas das posições de início e término da faixa azul. A Prefeitura também instala faixas de vinil e banners educativos, que alertam sobre comportamentos necessários para a segurança, como: atenção redobrada aos pedestres, o respeito à velocidade regulamentada e sinalização antes de mudar de faixa.

As duas vias são classificadas como arteriais, com velocidade máxima regulamentada em 50 Km/h, e, segunda Prefeitura, recebem aproximadamente 3,5 mil motos diariamente.

O objetivo da nova sinalização é “organizar o espaço compartilhado entre os automóveis e as motocicletas, pacificar e humanizar o trânsito”. Na imagem, faixa em funcionamento na Prestes Maia, no centro Foto: Felipe Rau/Estadão - 29/09/2023

A faixa azul é um espaço para motos, mas não é exclusivo nem obrigatório, explica a a administração municipal. O objetivo da nova sinalização é “organizar o espaço compartilhado entre os automóveis e as motocicletas, pacificar e humanizar o trânsito”.

Nesta segunda, 6, a Prefeitura divulgou que o projeto-piloto da faixa azul na Avenida dos Bandeirantes, zona sul, completou um ano sem registro de morte. A sinalização, com 17 km de extensão, foi implantada no dia 6 de outubro de 2022. A taxa de adesão é alta. A média de uso das motos na faixa azul no eixo Bandeirantes/Afonso D. Taunay é de 91%.

Por não estar prevista no Código Nacional de Trânsito (CTB), a nova proposta de sinalização precisou do aval da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para ser implantada de maneira experimental, para que avaliações sobre o desempenho pudessem ser realizadas e acompanhadas pelo órgão federal.

Segundo a Prefeitura, diante do “sucesso da iniciativa”, no final de setembro deste ano, a Senatran autorizou a ampliação do projeto-piloto para mais 71 km de faixas azuis. Ainda em 2023, há previsão de inauguração de mais sete trechos de faixa azul.