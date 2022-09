Falha de energia interrompe a circulação de trens da Linha 7 - Rubi da CPTM

Passageiros relatam transtornos em razão de uma falha de energia que interrompe a circulação de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) desde o início da manhã desta terça-feira, 20, entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Perus, na via que atende o Serviço 710 de trem, sentido Rio Grande da Serra da Linha 7-Rubi. A equipe de manutenção está atuando para normalizar a circulação o mais rápido possível, segundo informou a CPTM.

“Por esse motivo, o Serviço 710 está interrompido, visto que os trens das Linhas 10-Turquesa e 7-Rubi chegam até a estação da Luz, no centro da cidade. A circulação dos trens está interrompida entre Perus e Palmeiras-Barra Funda”, disse a companhia.

Leia também Além do Museu do Ipiranga: distrito na zona sul de SP passa por transformação

Passageiros enfrentam transtornos na manhã desta terça-feira nos trens da CPTM. Foto: Twitter/@EvandroLinsdaS1

Aos passageiros, a CPTM informou que desde as 5h38 a circulação de trens da Linha 7 - Rubi foi interrompida entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Perus. A linha percorre o trajeto entre a estação da Luz e Jundiaí, na região metropolitana de São Paulo.

No dia anterior, entre 19h05 e 19h45, já havia registro de que a circulação de trens da Linha 7 - Rubi ficou interrompida entre as estações Brás e Palmeiras-Barra Funda, em razão do mesmo problema.

Pelas redes sociais, passageiros relatam os transtornos enfrentados desde o início da manhã na estação Perus. Muitos se aglomeram, sem qualquer expectativa de que a falha seja solucionada.

Ainda pela manhã, ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE) foram acionados, de acordo com a CPTM, para atender o trecho afetado.

Continua após a publicidade

Já a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) informa que a circulação de trens está normal neste momento.

linha 7 rubi da cptm não está funcionando hoje 🗣️🗣️

não tem previsão de volta! os cabos “pegaram fogo” e não tem energia!!!

está um caos os outros trens e o metrô. tomem cuidado e se cuidem! — gioba (@biologybygi) September 20, 2022