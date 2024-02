Um trem apresentou falha entre as estações São Joaquim e Vergueiro da Linha 1-Azul na manhã desta terça-feira, 6, provocando transtornos aos passageiros que utilizam o transporte sobre trilhos, de acordo com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Por volta das 9 horas, os trens ainda funcionavam com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Posteriormente, a companhia disse que o funcionamento estava sendo normalizado.

PUBLICIDADE Também há queixas em outra linha. Embora a companhia cite que a situação está normal na Linha 3-Vermelha, usuários também afirmam que as plataformas estão lotadas e poucos trens passando na via nesta manhã. No fim da manhã, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que a circulação de trens da Linha 7-Rubi acontece em via única desde as 10h35 desta terça-feira entre as estações Vila Aurora e Perus, devido à necessidade de reparos após falha de sinalização causada por tentativa de furto de cabos de sinalização. Mas não há registro de transtornos.

Trem da Linha 1-Azul apresentou falha na manhã desta terça-feira, 6, gerando transtornos aos passageiros. Foto: Reprodução/X (antigo Twitter)/@viortegaa

Linha 1-Azul

“A operação da Linha 1-Azul está sendo normalizada. Mais cedo, um trem apresentou falha entre as estações São Joaquim e Vergueiro foi recolhido para o pátio”, afirmou o Metrô.

Passageiros, no entanto, relatam que a espera está acima de 30 minutos em algumas estações da Linha 1-Azul, como na Carandiru.

Também pelas redes sociais, muitos passageiros reclamaram da falta de informação sobre o problema registrado na Linha 1-Azul.

Linha 3-Vermelha

Passageiros também reclamam que a Linha 3-Vermelha está com plataformas lotadas e demorando muito para fazer o trajeto nesta terça-feira, assim como na segunda-feira, 5. Não são informados sobre as causas. Embora questionado, o Metrô apenas disse que a demanda é alta na linha que liga Corinthians-Itaquera até Palmeiras-Barra Funda.

Publicidade

Linha 3-Vermelha tem plataformas lotadas na manhã desta terça-feira, 6. Foto: Arquivo pessoal/Fábio Alcides

Falha de sinalização na Linha 7-Rubi

A circulação de trens da Linha 7-Rubi acontece em via única desde as 10h35 desta terça-feira entre as estações Vila Aurora e Perus, devido à necessidade de reparos após falha de sinalização causada por tentativa de furto de cabos de sinalização.

“A operação adotou estratégias para o horário de pico, que transcorreu sem interferência do intervalo programado para o horário. Portanto, com a necessidade de atuação das equipes de manutenção e visando reduzir o impacto aos passageiros com a interdição da via, os trens que saem de Rio Grande da Serra intercalam o destino entre Vila Aurora ou Jundiaí”, afirma a CPTM.

A circulação de trens da Linha 7-Rubi acontece em via única desde as 10h35 desta terça-feira entre as estações Vila Aurora e Perus, devido à necessidade de reparos após falha de sinalização causada por tentativa de furto de cabos de sinalização. Foto: Divulgação/CPTM

Equipe de segurança da CPTM conseguiu interceder para que o furto de cabos não fosse concretizado, localizando e encaminhando três indivíduos ao 87º DP para registro de boletim de ocorrência. “Foram danificados os cabos de sinalização que geram ocupação de via provocando restrição de velocidade no trecho, além de provocar fuga de corrente da alimentação elétrica dos trens.”