Falso cuidador que dopava idosos para roubar residências é preso em SP

Entre as vítimas, está um casal de idosos, com mais de 80 anos, do bairro da Aclimação, na zona central. Em janeiro, quando o crime aconteceu, uma das vítimas se recuperava de um tratamento de câncer no cérebro e quase morreu em função dos efeitos do sonífero a que foi submetida.

O suspeito utilizou uma substância para dopar os moradores e cometer o roubo na residência. Economias e joias de família com valor monetário e afetivo foram levadas.