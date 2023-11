Falta de luz em SP: Ministério da Justiça vai notificar Enel por problemas no fornecimento

O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, vai notificar a concessionária de energia elétrica em São Paulo, a Enel, para explicar a interrupção no fornecimento de luz dos últimos dias após forte temporal na sexta-feira, 3. A informação foi divulgada pelo ministro Flávio Dino no X (ex-Twitter).

Segundo a Enel Distribuição São Paulo, as regiões mais afetadas pela falta de energia foram as zonas sul e oeste. A previsão dada pela companhia é de que o serviço seja totalmente restabelecido apenas na terça-feira, 7. A Enel disse que está trabalhando 24 horas por dia para restabelecer o serviço, que deve ser completamente retomado até esta terça-feira, 7.

No domingo, 5, à noite, após mais de 53 horas sem energia elétrica, moradores da zona sul da capital paulista comemoraram nas redes sociais a retomada do serviço. Nos vídeos, é possível ouvir as pessoas comemorando com gritos, panelaços e buzinas. Residentes de outras regiões, por outro lado, reclamaram que o serviço ainda não havia retornado.

Bairro da Vila Andrade, no Morumbi, sofreu com o vendável da última sexta-feira, 3 Foto: Felipe Iruatã/ Estadão

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) destacou que no temporal da sexta, os ventos superiores a 100 km/h chegaram à maior velocidade já registrada pelo Centro de Gerenciamento da Metrópole (CGE), desde 1995, quando esses dados começaram a ser computados.

“Foi uma situação excepcional. Muito fora do contexto.” Especialistas têm apontado, porém, falhas estruturais das grandes cidades brasileiras frente aos desafios climáticos, sobretudo em um contexto de intensificação dos eventos extremos motivada pelo aquecimento global.

Nunes afirmou que cerca de 1,4 mil pessoas trabalham na dinâmica de corte de árvores e outras 1,9 mil, na limpeza. Nunes justificou ainda que as quedas de árvore também exigem desligamentos temporários de energia para a segurança das equipe envolvidas.

Em nota, a Enel Distribuição São Paulo informou que restabeleceu a energia para “mais de 76% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado após o vendaval da última sexta-feira”. “Até o momento, cerca de 1,6 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de cerca 2,1 milhões afetados na última sexta-feira.”

“O vendaval que atingiu a área de concessão no dia 3 de novembro foi o mais forte dos últimos anos e provocou danos severos na rede de distribuição. Técnicos da companhia seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e restabelecer o serviço para a grande maioria dos clientes até a próxima terça-feira, conforme anunciado em reunião com o prefeito de São Paulo na tarde de ontem (domingo)”, disse a concessionária.