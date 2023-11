Falta de luz deixa PUC-SP sem aulas e eventos

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) anunciou a suspensão nesta terça-feira, 7, das atividades acadêmicas regulares, assim como eventos presenciais no câmpus Monte Alegre, em Perdizes, zona oeste de São Paulo, em razão da falta de energia que afeta a instituição. Sem previsão para o restabelecimento da luz, o comunicado foi divulgado por meio das redes sociais na noite de segunda-feira, 6.

Aproximadamente 2,1 milhões de imóveis, atendidos pela Enel Distribuição São Paulo, foram afetados pelo apagão que sucedeu o temporal que atingiu São Paulo durante o feriado prolongado de Finados. “Dada a falta de energia no câmpus Monte Alegre e a imprevisibilidade de seu restabelecimento, ficam suspensas nesta terça-feira (7/11) as atividades acadêmicas (regulares e eventos) presenciais”, publicou a PUC-SP.

Já as atividades administrativas presenciais e que não forem essenciais ficam suspensas no período da manhã e os funcionários que podem desempenhar suas atividades online devem fazê-lo, de acordo com a instituição.

“O retorno, ou não, às atividades administrativas presenciais, nos demais períodos (a partir das 14 horas), será informado ainda durante a manhã desta terça-feira”, segundo comunicado nas redes sociais assinado pela reitoria.

Árvore caída, devido ao temporal da última sexta-feira, 3, na Rua Marambaia, no bairro da Casa Verde, na zona norte da cidade de São Paulo. Foto: Felipe Rau/Estadão

Na tarde de segunda-feira, as atividades já haviam sido suspensas, em virtude da falta de energia. A concessionária foi acionada logo após a ocorrência, às 14 horas, mas a empresa não havia dado previsão de retorno da luz, segundo a instituição.

“Pedimos que a comunidade fique atenta às redes sociais da Universidade para informações sobre a regularização das atividades a partir desta terça-feira”, orienta a PUC-SP.

A instituição disse ainda que está autorizada a utilização de tecnologias alternativas para a execução das atividades acadêmicas ,nos casos em que os docentes decidirem.

A Enel afirma que restabeleceu a energia para mais de 90% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado após o vendaval da última sexta-feira, 3.

Ao menos 200 mil endereços ainda permanecem sem energia elétrica em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, atendidos pela Enel Distribuição São Paulo, conforme divulgou a concessionária na manhã de terça-feira, quatro dias após as fortes chuvas e ventania que atingiram a região. A previsão é que o serviço seja totalmente restabelecido até a noite desta terça-feira.

As fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram grande parte do Estado paulista na sexta-feira também deixaram ao menos sete mortos.