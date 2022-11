Família de jovem negro baleado em Mogi teme novo ataque e pede prisão de suspeito

Publicidade

A família do microempresário Pedro Galdeano Neto, de 29 anos, convive com o medo desde que o jovem foi baleado na garagem de casa, em Mogi das Cruzes, na manhã da quarta-feira, 23. O autor do disparo, um guarda civil municipal afastado, não foi mais localizado, o que causa temor nos parentes da vítima. “A gente não vai ficar sossegado, em paz, enquanto esse cara não estiver atrás das grades. A verdade é essa”, disse o pai de Pedro, Jefferson Azpilicueta.

Família de jovem negro baleado dentro de casa entrega vídeo à Polícia e aponta racismo

De acordo com a família, após cirurgia para a perfuração sofrida no intestino, o jovem já se encontra estável. “O muro divide a nossa casa. Eu estou aqui junto com a minha esposa e a gente não sabe o que pode acontecer, será que ele pode voltar na calada da noite, pular o muro, invadir ou mandar outras pessoas?”, indagou Azpilicueta.

Segundo o advogado da vítima, Ewerton Carvalho, a injúria racial contra Pedro e sua família não foi a primeira. “A família já tinha registrado boletim de ocorrência contra o vizinho em 2018, mas nada aconteceu”, diz. “Ele frequentemente os chamavam de ‘macacos’, ‘imundos’ e já chegou a assediar sexualmente a mãe de Pedro, mostrando suas genitálias”.

Jefferson explica que as ofensas prosseguiram anos a fio, mas a família acabou protelando a situação.

“Ele jogava, aí eu ia lá pegava a casca de banana, jogava no lixo. A gente tentando, sabe? Apaziguar, pensando que de repente como a gente não estava dando ibope pra ele, ele parasse com isso e desistisse, esquecesse a gente. Mas o ódio que ele tem é tão grande que ele foi alimentando essa raiva até que chegou um dia que ele não aguentou, ele estava decidido a tirar a vida do meu filho”.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio no 3º DP de Mogi das Cruzes.

Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo informou que “a ocorrência segue em investigação por meio de inquérito policial instaurado pelo 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, que analisa todas as circunstâncias relevantes ao caso. A Polícia Civil segue nas diligências visando ao completo esclarecimento dos fatos. Outros detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial”.

A Secretaria Municipal de Segurança de Mogi das Cruzes informou, também em nota, que “o guarda municipal estava licenciado do trabalho e que a arma utilizada não pertence à Prefeitura - ele não fazia parte das equipes que utilizam arma de fogo no exercício das funções. Depois do fato, o guarda foi afastado administrativamente e responderá uma sindicância pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, conforme determinação do prefeito”.

Em sua conta do Twitter, o prefeito da cidade, Caio Cunha (PODE), disse que “o autor dos disparos contra o jovem de 29 anos já está afastado das suas atividades. Solicitei a imediata abertura de sindicância para uma possível exoneração. Esse fato lamentável não representa nossos servidores e GCM. Minha solidariedade a família e estima de melhoras a vítima”.

A defesa pretende solicitar à prefeitura de Mogi das Cruzes a imediata exoneração de José Carlos do cargo de GCM. “Ele já está afastado do cargo, mas isso não é suficiente. A gente quer exoneração imediata porque um homem não pode ficar recebendo salário de GCM, mesmo afastado, e sair atirando em pessoa preta”, diz o advogado.

Assista aos dois vídeos das câmeras de segurança entregues à polícia:

De acordo com a família, uma passeata está sendo organizada em prol da causa nesta sexta, 25, em Mogi. Familiares, amigos e sociedade civil pretendem se reunir em prol da causa e em forma de denúncia ao racismo.

“A sociedade está sempre discutindo, falando sobre racismo, e tem realmente que fazer isso, mas se discute, se fala, mas nunca avança. Estamos sempre numa escada rolante, você dá os passos, só que não sai do lugar. A gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue avançar” desabafa o pai do jovem.

Posteriormente, a defesa pretende acusar formalmente José Carlos dos outros crimes que ele cometeu e atuar como assistente de acusação do Ministério Público. “O objetivo é que ele seja julgado por júri popular e pague pelos crimes de homicídio, racismo, injúria racial e assédio sexual”, finaliza Ewerton Carvalho.

Entenda o caso

Na manhã de quarta-feira, 23, Pedro teria sofrido injúrias raciais ao ser abordado por seu vizinho, José Carlos de Oliveira, um guarda civil municipal afastado, que fez os disparos. O microempresário foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e depois transferido para o Hospital Luzia de Pinho Melo.

Em um vídeo de câmera de segurança, os dois homens aparecem conversando até que José Carlos agride Pedro com o que parece ser uma bengala. Em seguida, ele saca uma arma e atira contra o rosto e as costas do vizinho, que já havia entrado em casa.

O vídeo não tem som, mas a defesa da vítima alega que José Carlos estava proferindo ofensas racistas e que aquela não foi a primeira vez que ele cometeu crime de injúria racial contra a família. Em outro vídeo da câmera de segurança, José Carlos aparece jogando cascas de banana em frente à casa do vizinho - ato que pode ser considerado como racismo - enquanto passeava com um cachorro.