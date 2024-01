Faria Lima terá campo de golfe em rooftop: ‘Nosso público são Faria Limers e o mercado financeiro’

Centro financeiro da capital mais rica do País, a Avenida Faria Lima atrai empreendimentos que dificilmente sairiam do papel em outras regiões da cidade. É o caso da academia de golfe que as gêmeas e preparadoras físicas da seleção brasileira, Daniela e Gabriela Arantes, de 41 anos, vão abrir no topo de um prédio perto da avenida no próximo dia 31. A novidade se junta a outras alternativas de respiro para o público de perfil executivo da região, como as quadras de beach tennis.

A ideia, dizem ar irmãs, é levar lazer, condicionamento físico e qualidade de vida a banqueiros, empresários e executivos praticantes do esporte. "A proposta só seria possível nessa localização. A conta só fecha por ser aqui, neste local", afirma Daniela. "Nosso alvo são os Faria Limers e o mercado financeiro, que já são nosso público. Por isso surgiu a opção por esse endereço", completa. A proposta é a nova sede da academia Tiro Certo Golfe, que reúne um centro de treinamento na parte interna, com sala de fisioterapia para preparação física e lounge, e terraço com um campo equivalente a 30 jardas, mais ou menos 30 metros, para prática ao ar livre.

A ideia, dizem ar irmãs, é levar lazer, condicionamento físico e qualidade de vida a banqueiros, empresários e executivos praticantes do esporte Foto: Werther Santana/Estadão

Essa combinação – preparação física e parte prática – é inédita no cenário nacional, de acordo com as idealizadoras. A área total tem 1,2 mil m². “Todos os campos de golfe em São Paulo são distantes. Por isso, criamos um lugar adaptado para treinar todos os tipos de tacada”, resume Gabriela.

O endereço, em cima de prédio na Rua Iguatemi, grudada na Faria Lima, representa a ampliação do negócio. Elas tinham uma academia menor, de 35m², na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, distante 1,3 km deste novo endereço. Em sete meses, conseguiram triplicar o local, alugando salas contíguas, mas há limitações para jogar golfe. “O que nos incomodava é que não tem pé direito para levantar o taco”, explica Dani.

Para assegurar a segurança e evitar incidentes com os vizinhos das tacadas, o campo é coberto por uma rede de proteção dupla reforçada, que cobre a estrutura. Com isso, as bolinhas não saem voando pela avenida. Elas vão, são amortecidas e voltam. Era um galpão vazio, que foi reformulado a partir do zero. As colunas, que assustaram as donas do projeto no começo, se transformaram nos nichos para equipamentos.

A metodologia, segundo a irmãs, está ligada ao esporte, que contempla a longevidade – elas se orgulham de um aluno que chegou aos 99 anos. O treino ajuda na mobilidade, fortalecimento e flexibilidade, melhorando a postura, a musculatura, o condicionamento físico e autonomia.

O endereço, em cima de prédio na Rua Iguatemi, grudada na Faria Lima, representa a ampliação do negócio Foto: Werther Santana/Estadão

A principal aposta para o impulso inicial é a migração dos 100 alunos já matriculados. Entre eles estão nomes de peso do mercado financeiro, empresarial e do Direito.

Além da mensalidade de R$ 1534, as empreendedoras apostam em outros negócios paralelos, como um simulador virtual interno para locação, além de cafeteria e lounge para exposição de vinhos. A meta é dobrar o número de alunos no primeiro ano por causa da localização geográfica e compensar os investimentos, na ordem de R$ 1,5 milhão, segundo a dupla.

Ambas fizeram especialização em treinamento esportivo para golfe nos EUA, casaram-se juntas, engravidaram no mesmo período e os respectivos filhos têm 22 dias de diferença (6 e 28 de março). Uma é pós-graduada em Fisiologia do Exercício; a outra fez Musculação e Condicionamento Físico. Durante a entrevista, uma completa a frase da outra em vários momentos.

'Todos os campos de golfe em São Paulo são distantes. Por isso, criamos um lugar adaptado para treinar todos os tipos de tacada', resume Daniela Foto: Werther Santana/Estadão

Praia paulistana

A aposta nos endereços voltados ao esporte e à qualidade de vida na Faria Lima também é a pegada da Arena XP, espaço que quer reunir entretenimento, lifestyle e atividade física. O foco são os esportes praianos, principalmente a partir do crescimento no número de praticantes de beach tennis.

O complexo, inaugurado no meio de 2022, tem cerca de 4 mil m² de área, seis quadras de beach tennis e outras modalidades ao ar livre, além de restaurante, bar e ampla área para shows e eventos. A Arena XP comporta cerca de 1,5 mil pessoas. A proposta é reunir um happy hour entre colaboradores, atividade esportiva nos momentos de folga ou confraternização entre amigos na mesma arena. "A Arena XP já é considerada hoje a praia do paulistano. Um modelo de sucesso que deve ser replicado para outras grandes capitais que não possuem praias como Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte", afirma Marco Pessoa, especialista em eventos do HEL Ecossistema, empresa que realiza eventos na Arena XP, entre outros locais.

Serviço

Tiro Certo Golfe

Endereço: Rua Iguatemi, 309 – Itaim Bibi

Horários: De segunda a quinta-feira, das 6h às 20h e às sextas, das 6h às 18h

Instagram: @tirocertogolfe

Arena XP

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3825.

Capacidade: 1500 pessoas

@arena.xp