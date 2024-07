Feriado leva 5 milhões de veículos às rodovias de SP; veja melhores horários para viajar

O feriado da Revolução de 1932 na terça-feira, 9, emendado com o final de semana, vai levar 5 milhões de carros para as rodovias de São Paulo. Só pelas principais rodovias concedidas 2,7 milhões de veículos devem deixar a capital rumo ao litoral e ao interior, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Outros 2,3 milhões usarão as estradas federais, segundo as concessionárias.

Os horários de pico, com trânsito muito intenso para o interior, acontecem das 16 às 20 horas de sexta-feira, 5, e entre 9 e 12 horas de sábado.

Para o litoral, deve ser evitado o horário entre 9 e 18 horas de sábado, 6, e, no domingo, das 9 às 13.

O Sistema Anchieta-Imigrantes terá operação descida, com sete pistas sentido litoral, a partir das 9 horas de sábado, com possibilidade de retomada no domingo.

Trânsito na Rodovia dos Imigrantes no sentido litoral Foto: Felipe Rau/Estadão - 30/12/2022

PUBLICIDADE A Polícia Rodoviária Estadual vai realizar operação especial na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), principal acesso a Campos do Jordão. A cidade turística, na Serra da Mantiqueira, é um dos principais destinos de inverno no Estado e são esperados quase 300 mil veículos durante o feriadão. Até o dia 28 de julho, é realizado o tradicional Festival do Inverno, que está em sua 54ª edição, com muitas atrações gratuitas. Além da fiscalização por câmeras e radares portáteis, serão usados drones para orientar o tráfego.

Devido à estiagem, há risco de incêndios próximos às margens das rodovias, com possível queda de visibilidade pela fumaça. A vegetação seca e o vento podem fazer as chamas se alastrarem.

A Artesp orienta o motorista a não enfrentar o fogo, reduzir a velocidade, fechar os vidros e ficar atento à sinalização. As estradas estão sendo monitoradas e os focos de incêndio vão gerar sinalização nos painéis de mensagens variáveis.

O 9 de Julho, data comemorativa da Revolução Constitucionalista de 1932, é feriado só no Estado de São Paulo. Como este ano cai na terça-feira, o governo estadual decretou ponto facultativo na segunda, 8. Assim, as escolas e a maioria das repartições públicas estaduais e municipais não funcionam, a não ser os serviços essenciais.

Duplicação da SP-250

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) publicou nesta quinta-feira, 4, o processo de licitação para contratar as obras de duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao (SP 250), entre o km 48,7 e o km 69,5, no trecho que liga as cidades de Cotia, Vargem Grande Paulista e Ibiúna. Atualmente, 7 mil veículos circulam por dia no trecho.

Orçada em R$ 125,5 milhões, a licitação será realizada por meio do Portal Nacional de Compras Públicas, com prazo de conclusão de 24 meses.

A abertura das propostas está marcada para o dia 14 de agosto, às 9 horas. A Bunjiro Nakao atende parte da região metropolitana de Sorocaba e se conecta com a rodovia Raposo Tavares em Vargem Grande Paulista, na Região Metropolitana de São Paulo.

A estrada é usada principalmente para o escoamento da produção de hortigranjeiros de municípios como Ibiúna, Piedade e Tapiraí.