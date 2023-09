Feriado de 7 de setembro terá chuva no litoral de SP? Veja a previsão

O início do feriado prolongado de 7 de setembro está sendo marcado por chuvas isoladas na Baixada Santista, de acordo com informações divulgadas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências, da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Na quarta-feira, 6, o dia teve sol entre algumas nuvens, o que garantiu sensação de calor e abafado, porém, o decorrer da tarde foi marcado por chuvas isoladas, mas sem acumulados significativos.

Para esta quinta-feira, 7, e sexta, 8, os dias serão mais secos e sem condições para precipitações na região, conforme a Defesa Civil. Mas no sábado, 9, e também no domingo, 10, a aproximação e a passagem de uma frente fria voltam a criar condições para pancadas de chuva mais intensas, seguidas por raios e vento, mesmo não criando risco para acumulados expressivos.

“Mesmo com um cenário mais ameno, recomenda-se atenção em áreas vulneráveis, pois não são descartados momentos de temporais, por isso em caso de chuva intensa a atenção deve ser redobrada a qualquer sinal de perigo”, afirma a Defesa Civil.

Em caso de pessoas que moram em área de risco, os sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas devem ser observados.

Em caso de urgência, é importante sair imediatamente do local e acionar a defesa civil pelo número 199.

No litoral norte Paulista, em cidades como Ubatuba e São Sebastião, a previsão é de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo a Climatempo.

Conforme a Defesa Civil do Estado de São Paulo, no sábado, podem ocorrer pancadas de chuva nos municípios da faixa leste, sul e oeste, o que inclui a capital paulista, a região metropolitana de São Paulo e o litoral paulista.

Atenção com o mar

Nas áreas litorâneas, em razão das rajadas de vento, a agitação marítima ficará mais intensa. Desta forma, durante o período de alerta, não é recomendado que as pessoas permaneçam no mar e nas orlas da praia, mantendo atenção com as edificações, infraestruturas e vias que estejam em áreas vulneráveis à erosão e inundações costeiras.

“Além disso, recomenda-se cuidado com embarcações e evitem adentrar em alto mar. A prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento como surf, windsurf e kitesurf também devem ser evitados”, alerta a Defesa Civil.