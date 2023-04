Feriado de Páscoa: Com alerta para romeiros, rodovias paulistas terão 4,4 milhões de veículos

SOROCABA – Ao menos 4,4 milhões de veículos devem circular pelas estradas paulistas que saem da capital durante o feriado prolongado da Semana Santa. Muitas famílias que viajam para passar o feriado nacional da Sexta-Feira Santa no interior ou no litoral vão esticar o feriadão até o domingo de Páscoa. As concessionárias e a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) alertam para a presença de romeiros que seguem em caminhada pelas margens das rodovias em direção aos santuários cristãos.

Somente pelas rodovias concedidas, devem passar 1,9 milhão de carros. Outros 775 mil veículos vão usar as rodovias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Já pelas federais que saem da capital passam 1,8 mil carros, segundo estimativa das concessionárias. O trânsito aumenta já na manhã desta quinta-feira, 6, com previsão de tráfego intenso das 6 às 18 horas. Há previsão de chuva no litoral e sudeste do Estado a partir da tarde de sexta-feira.

Além da presença de viaturas nas estradas com radares e bafômetros, a Polícia Militar Rodoviária vai acompanhar o tráfego a partir das centrais de monitoramento das concessionárias. Infrações como trafegar pelo acostamento, falar ao celular enquanto dirige, conduzir veículo de forma temerária e parar em locais proibidos podem ser flagradas de forma remota. No total, são mais de 3 mil câmeras: 2.976 em rodovias concedidas e 53 nas vias administradas pelo DER.

O diretor-geral da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), Milton Persoli, alerta para a presença de romeiros no acostamento de rodovias. “A expectativa para este feriado de Páscoa é de aumento na movimentação nas rodovias tanto de turistas como de romeiros, por isso a Artesp e as concessionárias vão disponibilizar diversos sistemas de atendimento e reforço nas operações”, disse.

Desde o início da semana, milhares de romeiros seguem a pé, muitos com cruzes às costas, em direção ao Santuário de Bom Jesus, em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo. Outro destino de romarias nesta época é o Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida, no Vale do Paraíba. Os peregrinos foram orientados para evitar as vias mais movimentadas.

Somente pelas rodovias concedidas, devem passar 1,9 milhão de carros, segundo estimativas. Foto: Alex Silva/Estadão

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes a previsão é de 476 mil veículos seguindo para o interior, com movimento mais intenso nesta sexta-feira, das 9 às 13 horas. “Nossa recomendação aos motoristas é evitar os horários de fluxo mais intenso para garantir uma viagem com maior tranquilidade e conforto”, disse o gerente de operações da concessionária, Virgílio Leocádio. Outros 536 mil seguem para o interior pelo Sistema Castello-Raposo. Já o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, opção de acesso para o Santuário de Aparecida, tem previsão de 480 mil veículos.

Pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, acesso à Baixada Santista, devem passar 310 mil veículos e a Operação Descida, com 7 pistas em direção ao litoral, pode começar na tarde desta quinta (5). Na Padre Manoel da Nóbrega, que interliga as cidades do litoral, estão previstos 212 mil carros. Pela Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao Litoral Norte, devem passar 124 mil veículos. As duas pistas da Serra Antiga serão usadas para descida, sentido Caraguatatuba, e a Serra Nova será exclusiva para a subida no sentido de São José dos Campos.

Entre as rodovias federais que partem da capital paulista, a Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo a Curitiba, devem receber 670 mil veículos. A concessionária pede atenção maior dos motoristas em trechos críticos, com alto índice de acidentes: Serra do Cafezal, do km 336 ao 370, entre Juquitiba e Miracatu; Serra do Azeite, do km 498 ao 524, entre Cajati e Barra do Turvo, e Serra Bica da Onça, em Barra do Turvo, na divisa com o Paraná. Outros 780 mil vão usar a Fernão Dias. Na Dutra, usada pelos romeiros para chegar à Aparecida, a previsão é de 420 mil carros.