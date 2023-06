Festa Junina e quermesse em SP: confira as atrações para ir com amigos e a família

Junho e julho são os meses das tradicionais quermesses. Em São Paulo, há muitas opções para quem quer curtir o frio com comidas típicas, brincadeiras, bingos e apresentações musicais. O Estadão selecionou 13 festas juninas do calendário da cidade, de diferentes estilos, para você aproveitar com a família ou com os amigos.

Uma das mais tradicionais da cidade, a Quermesse do Calvário, em Pinheiros, na zona oeste, acontece há 44 anos e tem um porte médio. É uma boa opção tanto para jovens, quanto para adultos e famílias. Lá você vai encontrar barraquinhas de comidas típicas, brincadeiras, bingo, sorteios, quadrilhas juninas e shows de forró e sertanejo.

Paróquia São Paulo da Cruz (Igreja do Calvário), na rua Cardeal Arcoverde, 950, em Pinheiros. Data e horário: Aos sábados das 17h às 23h30 e aos domingos das 17h às 22h30 até 2 de julho.

Aos sábados das 17h às 23h30 e aos domingos das 17h às 22h30 até 2 de julho. Entrada: R$ 25. Idosos pagam meia-entrada.

Na zona leste, a Paróquia San Gennaro – famosa pela Festa de San Gennaro, que acontece anualmente em setembro e completará 50 anos em 2023 – também realiza festas juninas. Para honrar a tradição italiana do bairro da Mooca, além das comidas típicas de quermesse, há o tradicional “spaguete das mamas”. O ambiente é familiar.

Próximo à paróquia San Gennaro, na rua San Gennaro, 214, na Mooca. Data e horário: Aos sábados, das 17h30 às 23h, até 24 de junho.

Aos sábados, das 17h30 às 23h, até 24 de junho. Entrada: Gratuita.

A tradicional Festa de São Vito é promovida pela comunidade italiana do Brás desde 1918 e tem caráter beneficente. O dinheiro arrecadado ajuda a manter a Creche São Vito, que atende a mais de 100 crianças. Sem barraquinhas, a festa funciona no estilo cantina italiana, com grandes mesas para toda a família aproveitar as massas feitas pelas “mammas di San Vito”. Também há uma pista de dança.

a cantina fica na rua Fernandes Silva, 96, no Brás. Há também uma praça de alimentação, mais simples, na rua Polignaro A Mare, 255, também no Brás. Data e horário: Aos sábados e domingos, a partir das 19h, até 9 de julho.

Aos sábados e domingos, a partir das 19h, até 9 de julho. Entrada: R$ 10 na praça de alimentação e de R$ 50 a R$ 100 na cantina. É preciso comprar pelo ticket360.com.

Festa Junina de São Vito acontece no Brás, no centro de São Paulo. Foto: Divulgação/ Festa de São Vito

Na zona sul, a quermesse da paróquia São João de Brito, no Brooklin, vai oferecer música, comidas típicas e brincadeiras. Também haverá arrecadação de alimentos não perecíveis para famílias assistidas pela pastoral da igreja, mas não é obrigatório levar.

paróquia São João de Brito, entre a rua Luisiânia, 827 e a rua Nebraska, 868, no Brooklin. Data e horário: aos sábados e domingos das 17h às 22h até o dia 25 de junho.

aos sábados e domingos das 17h às 22h até o dia 25 de junho. Entrada: Gratuita.

Todos os anos, o Clube Atlético Juventus realiza uma festa julina aberta para não-sócios. São mais de 15 barracas de comidas e bebidas típicas, além de expositores de artesanato, música ao vivo e brincadeiras. É uma festa um pouco maior, divertida tanto para ir em família, quanto com amigos.

Clube Atlético Juventus, na rua Comendador Roberto Ugolini, 20, no bairro da Mooca Data e horário: ao sábados e domingos, das 17h às 23h, ao longo de todo o mês de julho. Apenas no dia 2, a festa acontecerá das 14h às 22h.

ao sábados e domingos, das 17h às 23h, ao longo de todo o mês de julho. Apenas no dia 2, a festa acontecerá das 14h às 22h. Entrada: R$ 10 para não associados e gratuito para sócios. Crianças até 10 anos não pagam. Crianças acima de 10 anos, estudantes, idosos, pessoas com deficiência e professores da rede pública pagam meia-entrada. É preciso comprar os ingressos no site da TotalTicket.

No Centro de Tradições Nordestinas (CTN), a festa junina é grande. Serão mais de mais de 130 atrações ao longo de junho e julho e uma área de 27 mil m² para circular com amigos e família. Dá para dançar, brincar, comer e beber. É o mais próximo que os paulistanos conseguem chegar das típicas festas de São João que acontecem no nordeste do País nesta época do ano.

rua Jacofer, 615, próximo à ponte Júlio de Mesquita Neto, no bairro do Limão. Data e horário: todos os sábados, das 11h às 4h, e domingos, das 11h às 23h, até 30 de julho. Também abrirá nos dias 23 e 30 de junho e no dia 7 de julho das 11h às 4h.

todos os sábados, das 11h às 4h, e domingos, das 11h às 23h, até 30 de julho. Também abrirá nos dias 23 e 30 de junho e no dia 7 de julho das 11h às 4h. Entrada: Gratuita.

São João de Nóis Tudim é a festa junina do Centro de Tradições Nordestinas (CTN) de São Paulo, que fica no Bairro do Limão, na Zona Norte. Foto: Divulgação/ Centro de Tradições Nordestinas (CTN)

A Igreja da Consolação também organizará quermesses em junho. É uma festa tradicional, com barracas de comidas e bebidas típicas, apresentações de forró ao vivo e brincadeiras. Vale tanto para levar as crianças, quanto para curtir com amigos.

Igreja Nossa Senhora da Consolação, na rua da Consolação, 585, próximo à Praça Roosevelt, no centro. Data e horário: aos sábados e domingos das 17h às 22h até 25 de junho.

aos sábados e domingos das 17h às 22h até 25 de junho. Entrada: Gratuita.

Para quem tem crianças pequenas, o Mundo Bita, universo de desenhos infantis, organizará um arraial. A festa reunirá atividades e brincadeiras para os pequenos, comidas típicas, apresentação de um trio de forró com as músicas do Mundo Bita e um show dos próprios bonecos do desenho animado.

Estaço Vibra São Paulo, na avenida das Nações Unidas, 17955, na Vila Almeida. Data e horário: 25 de julho, a partir das 15h.

25 de julho, a partir das 15h. Entrada: Entre R$ 40 e R$ 120, a depender do setor. É possível comprar pela plataforma Uhuu!

Quem gosta de viver experiências gastronômicas diferentes deve ir à festa junina do Memorial da América Latina. Lá, encontrará pratos curiosos como um hambúrguer de pamonha e uma sopa de pedra – um caldo a base de legumes e carne que é famoso no Festival de Sopas do Ceagesp. O evento é organizado pela Art Shine Eventos.

avenida Mário de Andrade, 664 - Barra Funda Data e horário: 17 e 18 de junho das 11h às 21h.

17 e 18 de junho das 11h às 21h. Entrada: Gratuita.

Tem sopa de pedra no arraial do Memorial da América Latina. Foto: Divulgação/ ArtShine

A grande festa junina do Clube Pinheiros terá shows de artistas conhecidos, como Tierry, Felipe Araújo, Zezé di Camargo e Luciano, e Oswaldo Montenegro. Também terá recreação infantil, garantindo diversão para todos os tipos de público.

Esporte Clube Pinheiros, na rua Angelina Maffei Vita, 667, Jardim Europa. Data e horário: 29/6 das 19h à 1h; 30/6 das 19h às 2h; 1/7 das 11h30 às 2h e 2/7 das 11h30 às 20h30.

29/6 das 19h à 1h; 30/6 das 19h às 2h; 1/7 das 11h30 às 2h e 2/7 das 11h30 às 20h30. Entrada: de R$ 120 a R$ 180 a depender do dia para não-sócios e gratuita para sócios. É possível comprar na central de atendimento ou no portal de serviços do clube.

Para quem não come alimentos de origem animal, terá festa junina vegana organizada pela VegNice. Lá, você vai encontrar alimentos típicos de quermesses em adaptações sem carne, leite ou ovos. Além disso, haverá artesanatos e cosméticos veganos a venda.

rua Taguá, 304, na Liberdade. Data e horário: aos domingos, até 25 de junho, das 12h às 20h.

aos domingos, até 25 de junho, das 12h às 20h. Entrada: Gratuita.

Outra opção para quem busca uma quermesse tradicional, de igreja, é o Arraiá do Divino, organizado pela paróquia do Divino Espírito Santo, que fica na Frei Caneca, próximo à avenida Paulista. A festa terá barraquinhas de comidas típicas, brincadeiras e música para curtir com a família e os amigos.

rua Frei Caneca, 1.047, na Bela Vista. Data e horário: 17 e 18 de junho a partir das 17h

17 e 18 de junho a partir das 17h Entrada: Gratuita.

O Arraiá da Vila Mariana é organizado pelo Instituto Biológico e tem comidas típicas, shows de bandas de forró, brinquedos infláveis para crianças, quadrilhas juninas e oficinas. É uma festa à céu aberto, de clima familiar e frequentada principalmente pelos moradores do bairro.